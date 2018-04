Progetto Yom! propone la "cura Salvo" per tutti gli appassionati di social

Sabato 28 aprile sarà Silvio Salvo, ufficio stampa e social media manager della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, il protagonista del secondo appuntamento della rassegna di quattro incontri per quattro musei realizzata all'interno del Progetto Yom! a Cuneo.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro, finanziato dalla Fondazione Crc nell'Ambito del Bando Musei Aperti 2016 e portato avanti grazie a una sinergia virtuosa tra diverse realtà culturali del territorio (la Fondazione San Michele Onlus, quattro musei, due comuni e due associazioni culturali), da alcuni mesi sta coinvolgendo circa sessanta studenti di cinque istituti superiori del capoluogo.

L'incontro con Silvio Salvo, eletto dalla prestigiosa testata Artribune miglior ufficio stampa del 2017, sarà l'occasione per chiacchierare di comunicazione 2.0 e cultura in un'atmosfera informale e rilassata. Grazie alla “cura Salvo”, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino ha duplicato i suoi follower attraverso una campagna social molto pervasiva e studiatamente pop. Un incontro da non perdere non solo per gli addetti ai lavori dunque, ma anche per tutti gli appassionati di comunicazione e social.

La partecipazione è gratuita, consigliata la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite (https://rebrand.ly/silviosalvoyom). Gli altri appuntamenti della rassegna si svolgeranno sabato 26 maggio e sabato 16 giugno.

Info: www.progettoyom.it