PRIERO/ “L’Aritmetica del lupo” vince il premio speciale Renata Viviani al Mountain Festival

SERGIO RIZZO - “L’Aritmetica del lupo" di Alessandro Ingaria, sindaco del Comune di Priero in provincia di Cuneo ha vinto il premio speciale Cai dedicato a Renata Viviani recentemente scomparsa, al Milano Mountain Festival svoltosi domenica 30 settembre 2018 presso il cinema Delfino di Milano.

Il prestigioso premio è stato assegnato dal presidente Cai Vincenzo Torti, insieme al presidente del Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai Angelo Schena e al presidente del Cai Lombardia Renato Aggio. La giuria ha deciso di premiare questo film per l’importante messaggio sul ritorno spontaneo dei grandi carnivori sulle Alpi, tema ampiamente trattato dal Cai nel complesso mosaico della biodiversità.

Il film racconta, attraverso le parole di tre ricercatrici appassionate, il tema del ritorno del lupo nei luoghi dove in passato era stato presente e protagonista. “Questo nobile animale,– è stato il commento della giuria,– rimane nascosto per quasi l’intero filmato: l’amore che traspare nelle parole delle operatrici che lavorano al programma Life Plus Wolfalps ci accompagna a conoscerlo, ci prende per mano, ci fa riflettere, ci fa avvicinare a lui in punta di piedi come deve essere fatto per un avvistamento su campo.

Un apprezzamento particolare va alla poesia di Nicola Duberti dal sapore antico come per le immagini di archivio e ai bei disegni di Giacomo Agnetti in cui ci si riconosce ancora bambini.” Il prossimo appuntamento sarà a “Profili d’Autore”, il nuovo festival dell’Alta Valle Tanaro tra Montagna, Cultura e Sport. La proiezione è prevista venerdì 12 ottobre alle ore 21 a Garessio presso il Cinema Excelsior. Saranno presenti il regista Alessandro Ingaria e Raffaella Zerbetto.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la consegna a Alessandro Ingaria sindaco di Priero (Cn) del premio speciale “Renata Viviani” del Milano Mountain Festival 2018)