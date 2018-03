"Pranzo sociale" a Narzole per dare un nuovo mezzo ai pompieri volontari di Bra

SERGIO RIZZO - Il Comune di Narzole (Cuneo), in collaborazione con la Pro loco, il gruppo alpini e le associazioni locali organizzano per domenica 18 marzo, presso l’oratorio parrocchiale di Narzole di via Martiri 12, un "pranzo sociale" a favore dei vigili del fuoco volontari di Bra.

Il programma prevede, alle 11,15, la celebrazione di una messa in San Bernardo e alle 12,30 il pranzo, in cui viene proposto un ricco menù di antipasti misti, pasta al ragù, stinco di maiale con contorno di patate, dolce e caffè. Vino e acqua inclusi. Il costo è di 20 euro a testa, il menù bimbi a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Amici dei pompieri di Bra".

“È nuovamente l’ora della solidarietà – è stato il commento di Federico Gregorio, sindaco di Narzole –. Il ricavato di questo pranzo solidale verrà utilizzato per l’acquisto di un nuovo mezzo per i vigili del fuoco volontari di Bra. Rivolgo a tutti la richiesta di darci una mano a sostenere questa nobile causa partecipando numerosi".

Le prenotazioni si effettuano entro venerdì 16 marzo telefonando al numero 3484450929 (Gigi) o al numero 3387596585 (Mario).

Sergio Rizzo