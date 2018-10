Pomeriggi al cinema Moretta di Alba: sconti speciali per chi ha più di 60 anni

Chi ha più di 60 anni, anche se non residente ad Alba (Cuneo), può acquistare ad un prezzo davvero conveniente la “Cinecard”, una tessera prepagata valida per la visione di cinque film al Cinema Moretta. L’offerta è di 15 euro per cinque ingressi, in pratica solo 3 euro per trascorrere un pomeriggio al cinema. La scelta è tra le seguenti date: lunedì 5 e 19 novembre, lunedì 3 e 17 dicembre e lunedì 7 e 21 gennaio.

L’iniziativa, dal successo confermato, rientra nel progetto dell’Asl Cn2 in collaborazione con il Settore Anziani del Comune di Alba ed il Cinema Moretta “Argento Attivo: vivere bene oltre i sessanta” che promuove la salute e il benessere psico-sociale degli anziani. Le proiezioni, aperte a tutti, iniziano alle 16. Il cinema-teatro Moretta è gestito da un gruppo di volontari uniti dalla sola passione per il meraviglioso mondo del cinema.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto della “Cinecard”:

Cinema Moretta www.cinemamoretta.it - piazzale Madonna di Moretta, Alba

Centri d’Incontro per Anziani della Città

Ufficio Anziani del Comune di Alba: Via Gen. Govone, 11 - tel. 0173 292272.