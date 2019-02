PODISMO/ Valentina Paoletti del Roata Chiusani bronzo agli Italiani Indoor di Ancona

Prestigioso risultato per Valentina Paoletti (di Madonna dell'Olmo, Cuneo) che, ai Campionati Italiani Juniores Indoor di Ancona del 3 Febbraio, conquista la medaglia di bronzo nel salto triplo.

Ottimo inizio di stagione e grande soddisfazione per il tecnico Fabio Milano e per la forte atleta dell’Atletica Roata Chiusani, classe 2001, che, dopo numerosi titoli regionali nelle categorie minori, si conferma specialista nel salto triplo a livello nazionale, portando a casa il bronzo, con la misura di 12,19m, ottenuta nell’ultimo salto.

Accompagnata dal tecnico Valerio Mogliotti, di rilievo anche la prestazione di Malina Lenuta Berinde, sesta nella finale dei 60hs, chiusa in 8”99.

CROSS DEL TECNOPARCO – VERBANIA

Importante risultato regionale con la medaglia di bronzo regionale di Staffetta di Cross per l’Atletica Roata Chiusani che nella 4x2km Uomini disputatasi a Verbania il 3 Febbraio sale sul terzo gradino del podio alle spalle di Atletica 22 Giò Rivera e Podistica Valvaraita.

La formazione roatese composta da Lorenzo Bianchi, Mattia Galliano, Federico Bianchi ed Andrea Barale, parte subito bene nelle posizioni di testa, per mantenere la terza piazza fino al traguardo.

Per le donne vittoria della formazione dell’Atletica Saluzzo.

MEETING REGIONALE INDOOR VELOCITà E OSTACOLI – BRA

Buoni risultati per gli atleti del Roata Chiusani impegnati nel Meeting Regionale Indoor di Bra del 3 Febbraio, riservato alle categorie giovanili.

Nella categoria Ragazzi/e buone prove per Aurora Armando, Anna Pettavino, Alessandro Lerda, Giacomo Isoardi, Pietro Mandrile, Silvano Giordanengo, Leon Grappiolo ed Alberto Riba, impegnati nei 60m piani e nei 60hs.

Nelle cadette bene Anna Fiore, Francesca Calvo, Vittoria Riberi, Elisa Lucchino, Anna Bertaina, Carlotta Mattone, Greta Leone ed Elisabetta Rovere, nelle prove sui 60m piani e 60hs.

PREMIAZIONI FIDAL CUNEO STAGIONE 2018

Si sono svolte le Premiazioni Fidal Cuneo della Stagione Agonistica, presso la Sala San Giovanni.

Folta presenza per l’Atletica Roata Chiusani, di cui sono stati premiati tutti gli atleti che hanno vinto titoli regionali e provinciali nell’anno 2018 nelle varie specialità.

Premi speciali per Alice Minetti, miglior tecnico 2018, Mattia Galliano e Valentina Paoletti per i migliori risultati tecnici dell’anno, e per i vincitori del Gran Prix Carlotta Mattone (1a Ragazze), Stefano Massa e Gabriele Migliaccio (1° e 2° Ragazzi) e Giorgia Ghibaudo (3a Cadette)