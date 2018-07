PODISMO/ Silvio Braida della Gsd Valtanaro vince l’ottava edizione di  “Per…correndo le mura di Ceva”

SERGIO RIZZO - Organizzata dalla Gsd Valtanaro, in collaborazione con il Comune la Pro Loco di Ceva e la Uisp Piemonte, giovedì 19 luglio si è svolta l’ottava edizione di “Per….correndo le mura di Ceva” gara competitiva di corsa su strada e camminata ludico motoria lungo un percorso cittadino di circa nove chilometri su percorso cittadino ad anello di circa tre chilometri per circa cento metri di dislivello totali con brevi tratti di sterrato, da percorrere tre volte.

La partenza da piazza Le Val – campo sportivo –Area CErVe-zA Fest, è stata data alle 18 ai bambini su un percorso ridotto e alle 19,30 tutti gli altri. Alla gara competitiva hanno partecipato 97 atleti e una cinquantina alla gara non competitiva. In questa edizione hanno preso parte atleti di grande livello come Stefano Mattalia e Lorenzo Secco. A vincere la dura competizione, è stato Silvio Braida di Lesegno (Cn) della Gsd Valtanaro che è giunto primo sul traguardo con il tempo di 33:47:03.

L’atleta sta vivendo inoltre un periodo estremamente positivo per la sua attività agonistica, risultando sempre protagonista nelle gare cui ha partecipato nel mese di luglio a Bergeggi e Finalborgo. Secondo al traguardo Stefano Mattalia con il tempo di 33:53:55 della Ads Dragonero e al terzo posto Lorenzo Secco con il tempo di 34:01:92.

Prima donna a giungere sul traguardo cebano, Giuseppina Mattone della Ads Boves Run 17ª con il tempo di 39:37:11. “Percorso divertente e spettacolare – ha commentato Silvio Braida vincitore della gara,– nel quale mi sono divertito a gareggiare al fianco di atleti di alto livello agonistico. Colgo l’occasione per ringraziare la “Valtanaro” per l’ottima organizzazione e i miei amici Lesegnesi Stefano Sclavo e Adriano Bertano anche loro presenti alla competizione in quanto è grazie a loro che nel 2016 ho iniziato a correre.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: Silvio Braida con il numero 80 vincitore della gara insieme agli amici Stefano Sclavo e Adriano Bertano)