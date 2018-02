PODISMO/ Giorgia Ghibaudo del Roata Chiusani campionessa regionale

Nelle giornate di Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio si sono svolte ad Aosta le prove indoor valide per i campionati regionali cadetti di Val d’Aosta e Piemonte.

Il Roata Chiusani conquista il titolo regionale nel salto triplo cadette con Giorgia Ghibaudo che saltando 11,24m fa registrare il suo nuovo record personale nella specialità, migliorandosi anche nel lungo, dove con la misura di 4,78m si classifica quinta.

Ritocco al personale anche per Adele Falcone, terza con la misura di 10,31m.

Buone performance e miglioramenti per gli altri compagni di squadra presenti, Greta Dotta, Matilde Brignone, Anita Armando, Sveva Mattone, Francesca Tivan, Alice Bruno, Francesca Calvo, Elisa Lucchino, Vittoria Oderda, Irene Dutto, Anna Fiore, Sara Pepino, Andrea Bruggiafreddo e Francesco Fanesi.

CROSS DEL BERSAGLIO

Domenica 18 Febbraio si è svolta a Dronero la 2a edizione del Cross del Bersaglio, manifestazione valida come 2a Prova Cds Regionale e Provinciale Individuale Assoluti.

Nella prova sui 10km vittoria di Sammy Kipngetich (Atl.Saluzzo) che in 31:22 fa il vuoto alle sue spalle, lasciando al oltre un minuto Alessandro Turroni (Sport Project VCO) che chiude in 32:36, completa il podio Paolo Turroni (CUS Torino) in 32:52.

Per il Roata Chiusani vittoria di categoria SM35 e 4° posto assoluto in classifica per Luca Massimino, al traguardo in 32:58, Tommaso Crivellaro è 9°, Massimo Galliano 14° e 1°SM40. Ben piazzati anche i compagni di squadra Danilo Brustolon (21°), Davide Martina (22° e 3°SM35), Enrico Aimar, Andrea Barale, Dominique Bolaboto, Pier Paolo Zillante, Dario Arneodo.

La prova femminile di 6km si chiude con la vittoria di Michela Cesarò (Cus Torino) in 23’06, seguita dalle saluzzesi Lorenza Beccaria e Anna Arnaudo. Per il Roata Chiusani si conferma Amarech Tekle Wenzir, che in 24:53 chiude al 7° posto assoluto che vale la vittoria in categoria SF, primo gradino del podio SF55 per Tiziana Semeraro, buon piazzamento per Damiana Olivero.

Nelle prove riservate alle categorie giovanili, due secondi posti assoluti per Andrea Mandrile (Esordienti B/C) e Davide Galliano (Cadetti).

Buone prestazioni per Filiberto Casella e Marco Tomatis tra gli allievi, Silvano Giordanengo, Alessandro Lerda, Davide Renda e Pietro Mandrile in gara con i Ragazzi, Luca Cavallo e Paolo Viada negli Juniores.