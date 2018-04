Peveragno, volontari alla riscossa per la pulizia della collina di San Giorgio

ADRIANO TOSELLI Sabato 7 aprile, dalle 8,30, in piazza Pietro Toselli a Peveragno (Cuneo) si ritroveranno i volontari per la Giornata di pulizia del territorio: «Alla riscossa! Doumse 'n andi (Diamoci una mossa)», organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con varie associazioni peveragnesi.

In prima fila la Compagnia del Birùn, la cui fondatrice Rita Viglietti era stata anche la promotrice del momento, visto come prologo alla Viasolada, la camminata per sentieri del 25 aprile e come l’appuntamento iniziale del programma annuale di Assaggi, quest’anno intitolato "Paracadute".

Le attenzioni del sodalizio sempre si concentrano su quel luogo simbolo di Peveragno che è la collina di San Giorgio. In caso di maltempo, la Giornata di pulizia del territorio sarà posticipata a sabato 14 aprile.

Adriano Toselli

(Nella foto, le "Pulizie di primavera" in via Beltritti a Peveragno)