Peveragno: tutti alla "Viasolada" per staccare la spina e rilassarsi

La Compagnia del Birùn, in collaborazione con il Cai (Club Alpino Italiano) di Peveragno, in provincia di Cuneo, e il patrocinio del Fai propone mercoledì 25 aprile la 14° edizione della Viasolada - Silvestremente, escursione non competitiva ottima per chi sente la necessità di sconnettersi dai ritmi frenetici della vita moderna e riconnettersi con il proprio ritmo interiore.

Lasciando da parte lo spirito competitivo, indossando buone calzature e buona educazione, a piedi o in bicicletta, da soli o in compagnia si percorreranno le "viasole" che attraversano le silvestri bellezze dei boschi di Montefallonio.

Ritrovo e iscrizione (gratuita per i soci) sul piazzale della Chiesa della frazione di Montefallonio a Peveragno a partire dalle 9,30. Pranzo al sacco. All’arrivo, danze occitane con Daniela Mandrile e ristoro conviviale presso l’Osteria dalla Badessa di Montefallonio con sorteggio premi tra i partecipanti.

Per info 3348966480 (Simona).