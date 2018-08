PEVERAGNO/ Tra "danze macabre" e cena medievale settembre è ricco di emozioni

DI MACABRE’ LA DANZA SPETTACOLO MULTIMEDIALE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE GAI SABER

Testo originale a cura di Chiara Bosonetto

Regia di Francesco “Cece” De Maria

Musiche originali: Gai Saber

Realizzazioni video: Elena Giordanengo ed Alex Rapa

Costumi: Laura Vitali, Rosetta e Marilena Bersezio, Sofia Tomatis, Polina Brysova

Luci ed Audio: Corrado Ribero

DOMENICA 2 E LUNEDI 3 SETTEMBRE 2018 A PEVERAGNO- CORTILE AMBROSINO ORE 21,30

VENERDI 31 AGOSTO CENA MEDIEVALE PRESSO LA TRATTORIA DELLA POSTA A PRADEBONI

"Da diversi e antichi scritti ai quali sembra che si debba dar credito, è accertato che sotto il papato del romano Pontefice Callisto II e il regno dell'Imperatore Enrico IV nell'anno 1120, questi luoghi stavano, come è costume, sotto il dominio di alcuni nobili e cioè Peveragno, Villasco, Beinette , Forfice, Chiusa Pesio, Margarita, Morozzo , Boves, Demonte, Fontanelle........

Mentre erano oppressi da quegli stessi nobili con una pesante tirannia, già i sudditi erano accresciuti di numero tanto che alcuni avevano uomini dediti al pubblico interesse e audaci specialmente perché odiavano gli stupri.......Ecco che , convocati due da ciascuno dei luoghi sopra richiamati, si radunarono nella cappella dove adesso si trova la chiesa di Santa Maria del Bosco: dopo una lunga relazione sulle loro disgrazie.......finalmente convennero in questa decisione che, abbandonati gli stessi loro signori, acquistassero la libertà” (Codice Corvo, a cura di Elena Giuliano e Stefano Robaldo; Primalpe 2016 Pag.11).

Di Macabrè la Danza è uno spettacolo multimediale liberamente ispirato ai moti contadini che si svolsero nei paesi vicino a Cuneo nell’anno 1120, citati nel codice Corvo come movimento di ribellione popolare che diede origine alla città di Cuneo; il manoscritto cinquecentesco, opera dei cuneesi Messere Sebastiano Corvo e del figlio Francesco, riferisce infatti nelle sue prime pagine che i futuri fondatori della città di Cuneo si ribellarono in particolare all’odiosa pratica dello “ius primae noctis” dei loro signori, distruggendo i castelli e i domicilii degli odiati tiranni.

Nel timore del ritorno dei nobili proprietari delle terre, i ribelli decisero quindi di fuggire da Boves, Beinette, Chiusa Pesio, Peveragno, Caraglio e da tutti i luoghi della sedizione, fondando una nuova città in un luogo scosceso, più sicuro e ben difendibile dopo la costruzione di solide mura.

E’ la leggenda della nascita del nostro capoluogo, della città triangolare cinta di mura e fondata da fuggiaschi popolani orgogliosi e mai sottomessi, provenienti da quei piccoli paesi che ne furono l’anima e la splendida origine.

Una storia di ribellione contro i soprusi dei potenti, in cui la morte giustiziera alla fine guiderà verso il proprio destino finale i ricchi e i signori in una solenne danza macabra, lasciando al popolo l’opportunità del futuro e della rinascita.

La casa editrice Primalpe e gli autori della “traduzione” in italiano moderno del manoscritto noto come “Codice Corvo” della fine del '500, ci hanno fatto ricordare non solo le vicende storiche che portarono alla nascita di Cuneo, ma anche il fatto che attraverso quegli eventi sia iniziata la presa di coscienza della dignità del mondo contadino e della civiltà montanara che è una delle componenti del difficile percorso verso la scoperta e l'affermazione dei diritti dell'uomo, dei diritti dei lavoratori, dei diritti delle donne , valori sempre attuali e , purtroppo, tutt'altro che realizzati anche nella società attuale.

In questa epoca di nuove povertà e conflittualità, in cui sembrano ritornare alcuni aspetti deteriori del Medioevo , le storie raccontate nel Codice Corvo ci sono sembrate un punto di partenza per ritrovare un percorso di dignità e di solidarietà fra chi vive situazioni di subalternità, di sfruttamento e di oppressione, per ricordare che la Storia non è fatta solo dagli uomini di potere laico o ecclesiastico che sia, ma anche dai “sudditi”, quando prendono coscienza dei propri diritti.

I contadini dei paesi delle valli del cuneese , oppressi dalla prepotenza dei loro signori diedero inizio alle rivolte che portarono alla nascita del libero comune di Cuneo. Non fu una rivoluzione, non fu la realizzazione del Regno di Dio in terra, di un'utopica società perfetta, ma l'inizio di un percorso , lento e faticoso, verso una società più giusta, libera e democratica.

L’associazione culturale Gai Saber, che, attraverso gli strumenti del teatro sociale, da anni opera nella realizzazione di eventi multimediali legati al patrimonio culturale, popolare ed artistico del basso Piemonte, propone oggi il suo nuovo lavoro liberamente ispirato alla storia riportata all’inizio del Codice Corvo. Come ormai di consueto, lo spettacolo utilizza ancora i differenti linguaggi artistici della recitazione. della musica suonata dal vivo, della danza e delle videoproiezioni, ispirate al patrimonio artistico e paesaggistico locale, ed avvalendosi della collaborazione di associazioni locali peveragnesi con il contributo delle istituzioni e delle fondazioni presenti sul territorio.

LA CENA MEDIEVALE

PRADEBONI TRATTORIA DELLA POSTA

VENERDI 31 AGOSTO 2018 ORE 19,30

PRENOTAZIONI ENTRO IL 27-08-18 PRESSO TRATTORIA DELLA POSTA - info@laposta-pradeboni.it - www.laposta-pradeboni.it - tel 0171.383551 COSTO EURO 30

Nel Medioevo i cibi si portavano alla bocca con le mani (solo per i liquidi si usava il cucchiaio) e anche per questo si prestava molta attenzione a pulire ripetutamente le mani durante il pasto, utilizzando una bacinella d'acqua; per asciugarle si usava la tovaglia.

L'abitudine a mangiare con le mani continuò per lungo tempo a essere preferita. Il contatto fisico col cibo, non "mediato" da uno strumento metallico, era parte integrante del gusto di mangiare.

Sul "corretto" uso delle mani si concentrano i primi manuali di "buone maniere", che appaiono in Europa nel XIII secolo. Destinati all'aristocrazia di corte, essi insistono sulla necessità di impiegare tre sole dita per afferrare il cibo, non tutte e cinque «come sogliano fare i villani».