Peveragno: quei caprioli che mi fanno visita tutti i giorni all'ora di pranzo...

"Guardo dalla finestra, sta piovendo, è ormai ora di pranzo. Sto pensando se i miei amici a quattro zampe, i miei amati caprioli, arriveranno a mangiare. Non posso fare a meno di impugnare l’obiettivo e di fotografarli quando ne vedo prima uno, timidamente in avanscoperta, poi un altro...

Alla fine, pochi minuti dopo, sono quattro e mangiano l’erbetta nel praticello vicino a casa. Hanno capito che nell’orto non c’è ancora niente di interessante. L’insalatina non è ancora nata, per fortuna. Neppure più si preoccupano nel vedere i miei cagnolini.

I contadini della zona si stanno attrezzando: cercano di alzare reti per evitare che gli animali entrino per divorare le piantagioni di fragole. In un paese come il nostro, la raccolta della frutta è una delle principali fonti di reddito. Pure vengono brucati germogli di castagno a Peveragno, Boves, Chiusa Pesio...

Alcuni caprioli, attraversando la strada, mi hanno anche strisciato l’automobile. Non penso di essere la sola visto quanto è numerosa la popolazione di caprioli. Amo gli animali, ma l’incolumità delle persone deve essere più importante!

I cacciatori mi spiegano come sia difficile avere i permessi per i caprioli, complicato e costoso. Servirebbero provvedimenti urgenti, decisioni chiare...".

Anna Maria Musso, Peveragno (Cuneo)