PEVERAGNO/ In 150 alla serata "Kimonò sotto le stelle"

ADRIANO TOSELLI - La vineria «Bric a brac» di Peveragno esterna la sua soddisfazione per la serata di venerdì 24 agosto, iniziativa ormai giunta alla seconda edizione, « Kimonò sotto le stelle», musica e divertimento, moda e bollicine, organizzata con la partecipazione di «Pas de Mots», tra l’apericena, anche a base di pesce, stile giapponese, «japan style», ma non solo, con i tavoli allestiti nella strada chiusa al traffico per l’occasione, presenti in scena gli abiti giapponesi di «Pas de Mots», artisti di strada e non solo, prima del DJ SET «Gigi e Basta», con la miglior dance dagli anni Novanta a oggi, fino alle ore piccole.

Hanno partecipato oltre centocinquanta persone, con grandi complimenti alle stiliste Rossella Campisi e Manuela Cavallo, di «Pas de Mots» e alle ragazze che hanno ballato e sfilato per loro.

Il «defilé» ha visto la partecipazione della titolare di «Tattoo77», protagonista di uno spettacolo ballando con sfere infuocate... Le foto sono di Luca Sangiovanni, giovane e noto fotografo peveragnese.

Adriano Toselli