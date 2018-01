PEVERAGNO/ Dopo un partecipato spettacolo natalizio il grande inizio 2018 del Birùn

ADRIANO TOSELLI - Per «Natale in contrada», il 24 e 26 dicembre, la Compagnia del Birùn ha riallestito, ritoccandolo, lo spettacolo presentato l’anno scorso «Il giardino del gigante», intonato, sognante e poetico, nel giardino di Casa Arbinolo (Ex Convento Domenicano), commovendo ancora, e di più, i tanti spettatori.

Dopo l'ultima replica (le rappresentazioni si son succedute, con brevi intervalli indispensabili a far prendere posto al nuovo pubblico), tutte e due le sere, è stata lanciata una lanterna volante in omaggio a Rita Viglietti, fondatrice e storica presidente, ormai scomparsa da tre anni e mezzo, una consuetudine iniziata in quel 2014, per testimoniarne la costante presenza ideale in tutte le attività proposte e svolte con passione dall'Associazione. Ricorda sempre la sua erede Simona Grasso: «Lei l'ha ideata, fondata e ne è stata, e sempre sarà, la luce e la guida».

La Compagnia organizza a Peveragno un laboratorio di Teatro per ragazzi (dagli otto ai quattordici anni) tutti i lunedì, dalle 17 alle 18,30, partiti l’8 gennaio, che continueranno sino a fine maggio, al Centro Culturale Ambrosino (Via Vittorio Bersezio 22), a cura della regista Elide Giordanengo e delle psicologhe del Gruppo Psypiù, già curatrici del progetto «Peveragno che ride», iniziato una anno fa in collaborazione col Birùn, con cui sono previsti quattro incontri sull’emotività (il contributo richiesto per partecipante è di 150 euro, tessera inclusa).

Incontri sono proposti anche per il laboratorio teatrale adulti e integrati da altri due incontri curati da Sara Bondi dell’associazione Progetto Har dal titolo «Questione di emozioni». Anche in questo caso si è partiti lunedì 8 gennaio, dalle 21 alle 23, nella palestrina delle scuole elementari di Via Vittorio Veneto.

Continueranno fino a giugno con riallestimento di spettacoli originali della Compagnia a cura della regista Elide Giordanengo (contributo richiesto per partecipante 130 euro, sempre tessera inclusa).

Informazioni si possono avere dalla presidente Simona Grosso, al 334.8966480.