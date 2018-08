Perché siamo disposti a credere a tutto: ecco la psicologia della cospirazione

DANIELA CANGELOSI - Sappiamo che nel cuore dello sforzo scientifico è presente un sano scetticismo. E’ grazie ad esso che la ricerca scientifica procede ed evolve, attraverso ipotesi e verifiche. Ma perché oggi si è inclini a mettere in discussione la scienza? La verità è soggettiva? Ognuno di noi può credere in qualsiasi cosa? C'è qualcosa di fondamentalmente pericoloso e non scientifico nella natura della teoria della cospirazione. Ecco due motivi che spiegano perché.

Non si tratta mai di una sola cospirazione. I teorici della cospirazione raramente si limitano ad approvare una singola teoria del complotto: la singola teoria serve come prova per credere nelle altre e questo si trasforma rapidamente in una visione del mondo, in una lente, cioè, attraverso cui guardare la realtà con nuove informazioni sugli eventi, elaborate non in base al peso delle prove, quanto piuttosto in termini di coerenza con le precedenti convinzioni.

Si è maggiormente inclini a credere a più teorie cospirative, in quanto, se abbinate, risultano più plausibili. Le persone che credono in alcune teorie del complotto hanno maggiori probabilità di accettarne di nuove. Ma le innegabili leggi della probabilità affermano che più cospirazioni si approvano (congiunzione), meno probabile è che siano vere allo stesso tempo. La premessa delle teorie della cospirazione è intrinsecamente non scientifica.

La cosa interessante delle teorie della cospirazione è che iniziano con la necessità di confermare una premessa particolare (cioè, un attore malvagio deve essere responsabile). Questo è ciò che si definisce errore di attribuzione fondamentale, la tendenza a sovrastimare le azioni degli altri come intenzionali, piuttosto che semplicemente il prodotto di circostanze casuali. È più facile, e molto più confortante, puntare il dito contro qualcuno.

Le teorie della cospirazione, quindi, svolgono un ruolo importante: ripristinano un falso senso di certezza e controllo. Le persone costruiscono una visione del mondo coerente, per cui per ogni situazione che accade, la verità viene sempre nascosta. In contrasto con le teorie scientifiche, le teorie cospirative non sono nemmeno riviste o aggiornate alla luce di nuove prove. In breve, le teorie della cospirazione tendono a formare una rete chiusa di false credenze che si sostengono a vicenda, per cui esse vengono accettate e si autoconfermano sulla base del fatto che devono far parte della cospirazione.

Purtroppo al giorno d’oggi la disinformazione o le informazioni errate si diffondono rapidamente e possono avere effetti veramente dannosi, più di quanto si pensi. Cosa fare allora, quando ci imbattiamo in qualcuno che sostiene tali teorie?

Il filosofo Quassim Cassam raccomanda una strategia per interagire positivamente. Nel suo recente lavoro di ricerca, "Vice Epistemology", egli mostra come ognuno di noi abbia un carattere intellettuale distintivo, un insieme di tratti positivi e negativi come l'ingenuità, l'apertura mentale, la curiosità, la precisione, la capacità di riflettere o l’impulsività. Possiamo lavorare sul cambiamento di questi tratti, che non sono scolpiti nella pietra e che comunque ci guidano nelle nostre indagini quotidiane, nel bene e nel male. Questo significa che la cognizione dipende non solo dalle informazioni che si hanno a disposizione, ma anche dalle caratteristiche di personalità. Essa, quindi, predice modelli di pensiero.

Esplorare insieme cosa significa essere, per esempio, ingenui, impulsivi, riflessivi o di mentalità aperta, può fornire un terreno comune, una piacevole tregua per riflettere con i nostri interlocutori.

Dott.ssa Daniela Cangelosi

Psicologa ed insegnante di scuola primaria a Cuneo

Contatti Facebook: Spazio Psicologia

La Pagina della psicologia

--------------------------------

Fonti: https://www.psychologytoday.com/blog/socially-relevant/201508/the-surprising-power-conspiracy-theories - https://www.psychologytoday.com/blog/trust/201711/the-vices-conspiracy-thinking?collection=1108751

Bibliografia

Jolley, D., & Douglas, KM (2014). The effects of anti-vaccine conspiracy theories on vaccination intentions. PLoS ONE 9(2), e89177.

Oliver, JE, & Wood, TJ (2014). Conspiracy theories and the paranoid style (s) of mass opinion. American Journal of Political Science, 58 (4), 952-966.

Sunstein, C. (2014). Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas . New York, NY: Simon & Schuster.