Perché è importante partecipare venerdì 15 a Cuneo alla manifestazione "Friday for Future"

In relazione al "Friday for Future" (sciopero climatico globale) di venerdì mattina 15 marzo a Cuneo, con corteo di studenti e società civile da piazza Europa a piazzetta Audifreddi, il sindaco di Gaiola Fabrizio Biolé, assessore dell'Unione Montana Valle Stura all'Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanil spiega: "L'Amministrazione condivide, ed ha approvato con delibera di Giunta, la scelta degli studenti del capoluogo che hanno deciso di aderire. Le conseguenze e le problematiche globali a livello mondiale devono essere affrontate a livello strettamente locale e amministrativo.

La Bandiera Verde, assegnataci da Legambiente/Carovana delle Alpi nel 2018 "per il notevole e continuo impegno diretto su ambiente e territorio comunale a partire dal 2014, e per la capacità di elaborazione e stimolo per la realizzazione di progetti su scala più ampia a livello di unione Comuni della Bassa Valle Stura, nonché per la convinta e continuativa adesione alle campagne di Legambiente: Puliamo il Mondo, Festa dell’albero, Nevediversa.", rende l'amministrazione e la comunità ancor più responsabili rispetto a scelte e azioni a sostegno dell'ambiente e in contrasto ai cambiamenti climatici, anche in stretta collaborazione con il Parco Fluviale Gesso Stura, con il quale il il territorio confina e il Parco Alpi Marittime, gestore da un anno del Sito di Interesse Comunitario "Fiume Stura".

L'evidenza poi, che i territori montani, pur in tutta la loro fragilità, sono vocati, per caratteristiche ed ecosistema, a contrastare e ridurre la quantità di gas climalteranti, in primis per la fotosintesi del territorio boscato e per l'allocazione di impianti energetici rinnovabili, mi porta a invitare tutti i colleghi amministratori della montagna a orgogliosamente partecipare e sostenere l'iniziativa. Non c'è più tempo!".