Perché a Mamora la "biblioteca più alta d'Europa" rischia di scomparire

In uno spettacolare angolo della Valle Maira, baciato dal sole in tutte le stagioni, a 1.580 metri di quota c’è la biblioteca più alta d’Europa. Padre Sergio De Piccoli era un monaco benedettino che in trent'anni ha raccolto e conservato nelle cantine della canonica di Marmora, in provincia di Cuneo, una biblioteca di 59.000 volumi, tra saggistica ed enciclopedie.

Padre Sergio era un eremita unico nel suo genere, colto come pochi altri. Al suo fianco c'è sempre stato Daniele Gangi, attualmente custode del monastero e dei libri. Non tutti sanno che un paio d'anni prima della sua scomparsa, Padre Sergio donò la sua biblioteca al Comune di Marmora, in cambio della promessa dell'ampliamento della stessa, zeppa di libri e quindi povera di spazio.

Un impegno inizialmente preso dal sindaco, ma oggi naufragato per mancanza di fondi e vari problemi burocratici, uniti al fatto che la diocesi di Saluzzo - come si legge sul sito di Piemonte Parchi - avrebbe dato un ordine di sfratto a Gangi, che fu assistente di Padre Sergio. Un vero peccato pensare che questa splendida biblioteca, immersa nella natura, possa rischiare di scomparire.

Sulla pagina Facebook della biblioteca (il canale pare "abbandonato" ormai dal 2012) leggiamo uno stralcio di racconto che Padre Sergio faceva di sé: "Sono nato in mezzo ai libri, mio padre a Milano faceva il tipografo e il rilegatore. Era comunista ed io ero l'unico in famiglia che andasse in chiesa. Sapevo leggere e scrivere prima di andare a scuola. Da bambino mi occupavo di scucire e disfare i libri che portavano a mio padre perché li rilegasse di nuovo. Ne approfittavo per leggerli gratis: la collana per ragazzi Salani, I promessi sposi prima delle medie, I miserabili. I libri più importanti sono quelli letti in gioventù. C'é il sapere nei libri, ci trovi il mondo. Sono documenti di ciò che è successo, ciò che succede e ciò che succederà".

La storia di Padre Sergio e della sua biblioteca l'ha raccontata il regista Emanuele Caruso nel film 'La Terra Buona'. Il lungometraggio ha riempito in quest'ultimo mese le sale dei cinema in Piemonte e in provincia di Cuneo, raggiungendo in poche settimane i 40mila ingressi.

