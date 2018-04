Pasini superbo protagonista dell'esordio dell'Alba International Piano Festival

Prende il via domenica 22 aprile la prima edizione dell’Alba International Piano Festival, la nuova rassegna interamente dedicata all’arte della tastiera che concentrerà in quattro domeniche, tra aprile e maggio, alcune interessanti proposte del mondo pianistico.

Alba International Piano Festival nasce dalla collaborazione tra il Centro Culturale San Giuseppe e l’Alba Music Festival per celebrare uno degli strumenti d’eccellenza più amati dal grande pubblico e da compositori del calibro di Mozart, Haydn, Beethoven e Chopin. Il primo appuntamento è previsto domenica 22 aprile alle 11, presso la chiesa di San Giuseppe di Alba. Sul palco salirà Marco Pasini, solista di spicco e docente presso il Conservatorio di Napoli.

Si è esibito in importanti sedi, dalla Cappella Paolina al Quirinale a Londra, Istanbul, San Pietroburgo e in Sudamerica. La rivista Diapason lo ha definito «pianista dai mezzi tecnici superbi» e Gramophone gli ha attribuito virtuosismo e musicalità in pari grado. Un programma di grande interesse con la monumentale Sonata op. 106 di Ludwig van Beethoven e Venezia e Napoli di Franz Liszt, altra pietra miliare del repertorio pianistico.