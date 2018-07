PAROLDO/ Con Kinds of jazz tutti vogliono fare musica

SERGIO RIZZO - Il Comune di Paroldo, in collaborazione con l’Associazione culturale “Masche di Paroldo”, Pro Loco di Paroldo, scuola musicale Giuseppe Conte di Genova, Regione Piemonte, Crt e Crc nell’ambito del premio “Palodium 2018” ha presentato: l’Altra Langa la voce ed il suono della pietra Kinds of jazz, tutti quanti voglion fare il jazz, manifestazione inserita nell’ambito del Master Jazz del Maestro Giampaolo Casati che ha preso avvio venerdì 13 luglio 2018 alle ore 20,30 e proseguirà domenica 15 luglio.

Presso la “Grande Panchina per tutti” in Località Pedaggera, promossa dalla Fondazione Crc in occasione del suo 25° anno e realizzata da Chris Bangle designer, artista e ideatore del “Big Bench Community Project” in una cornice unica e suggestiva, sono stati proposti i concerti “Kinds of Jazz” 2018 con Giampaolo Casati, grande artista protagonista in proposizioni a livello nazionale e internazionale, è stato presentato il primo dei due concerti con formazioni comprendenti musicisti liguri e piemontesi attivi sulla scena jazzistica nazionale.

Una selezione di diverse atmosfere appartenenti alla musica jazz ma collegate a epoche diverse e la melodia è il trait d’union delle serate. Il concerto di domenica 15 luglio con inizio alle ore 19,30 si svolgerà presso l’area Pro Loco e sarà proposto nella forma dell’ “Apericena”.

Il Master Jazz, novità dell’Estate Paroldese 2018, si affianca al Master di Trombone proposto già lo scorso anno con successo dal Comune di Paroldo, sempre in collaborazione con la Scuola Musicale Giuseppe Conte di Genova che si ripeterà quest’anno dal 1° al 6 agosto prossimi nell’intento di rendere di anno in anno Paroldo un nuovo polo musicale e artistico del territorio tramite master estivi ospitati negli spazi pregevolmente recuperati dal Comune d Paroldo presso Borgata Cavallini e Località Bovina.

(Nella foto: la serata musicale sulla Pedaggera)