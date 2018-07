Domenica i bambini di Ostana diventano guide turistiche per far riscoprire il loro paese

Ostana, inserito tra i Borghi piu' belli d'italia, rivoluziona il modo di approcciare alla cultura, alla storia del paese, della comunita', della montagna.

Ostana a libro aperto è il nuovo progetto - patrocinato da Uncem - per scoprire in modo innovativo il Museo etnografico e tutto il paese con speciali guide interattive, in anteprima su questo sito: https://libroaperto.comune.ostana.cn.it/

Non solo guide digitali. Per una domenica, il 29 luglio, a fare da "Cicerone" saranno i bambini di Ostana.

Quegli stessi bambini che per tre decenni a Ostana non erano più nati, non c'erano piu'.

E che invece oggi hanno ridato vita al paese di fronte al Monviso e ai suoi borghi. A questo link tutti i dettagli: http://www.comune.ostana.cn.it/eventi/cicerone-per-un-giorno-domenica-29-luglio-2018