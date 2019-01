Online e nelle librerie i "Tascabili" sul cibo buono, pulito e giusto firmati da Slow Food

Debutta in tutte le librerie d’Italia la nuova collana Tascabili Slow Food, con cui la casa editrice dell’associazione internazionale che promuove la cultura del cibo buono, pulito e giusto propone tutti i successi della chiocciola. I grandi classici del catalogo di Slow Food Editore arrivano in libreria con un nuovo formato, una vesta grafica accattivante e a prezzi contenuti: il meglio della narrativa e saggistica gastronomica – tra testi storici, biografie, saggi di ecologia e alimentazione, oltre a tutti i libri del fondatore e presidente Carlo Petrini – per completare la propria biblioteca "slow".

Il piano della collana si compone di 20 titoli e da oggi sono disponibili sullo store on line e nelle librerie i primi quattro - Buono, pulito e giusto di Carlo Petrini, Bread, Wine, Chocolate di Simran Sethi, Vino (al) naturale di Alice Feiring e l’Autobiografia dell’Artusi – testi diversi che ben testimoniano la ricchezza e la varietà dei temi trattati tra le pagine dei Tascabili Slow Food. Buono, pulito e giusto di Carlo Petrini (348 pagine, 12 euro) è il libro che ha reinventato la gastronomia del XXI secolo, in cui sono esplicitati i principi hanno guidato le azioni e i progetti di Slow Food negli ultimi anni.

Attraverso vivaci frammenti autobiografici intercalati a meditate riflessioni, cifre e proposte concrete, Petrini delinea una via per costruire un futuro sostenibile ed esorta il lettore a farsi egli stesso eco-gastronomo per abbracciare un nuovo progetto di vita che restituisca centralità al cibo. «Sono un gastronomo e, se vi viene da sorridere, sappiate che non è semplice esserlo. È complesso, perché la gastronomia, considerata una cenerentola nel mondo del sapere, è invece una scienza vera, che può aprire gli occhi» ha dichiarato Petrini.



Nell’estate 2019 la collana sarà arricchita da altri due volumi: "Terra Madre" di Carlo Petrini sull'evoluzione del pensiero del fondatore e presidente di Slow Food dopo le prime edizioni del meeting mondiale delle comunità del cibo di Torino e la nascita della rete internazionale di contadini, pescatori, raccoglitori di prodotti spontanei, indigeni e cuochi, definita l’Onu dei popoli; "Il ghiottone errante" di Paolo Monelli, per un viaggio affascinante tra i prodotti, i piatti, gli osti, le cuoche, le tradizioni e i paesaggi cui appartengono cibi e vini del Bel Paese.