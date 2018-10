"Ogni strada è la mia strada": Ivano Vinai presenta a Gaiola un libro sulla bicicletta

Per i Giovedì della Gramigna, il Comune di Gaiola, in provincia di Cuneo, giovedì 25 ottobre (ore 20,45) ospita Ivano Vinai, che presenterà il suo libro di recente pubblicazione "Ogni strada è la mia strada", edito Primalpe. Avventure, emozioni, preparazione, fatiche, intervalli: la bicicletta è un punto d’osservazione privilegiato.

Con il supporto di oltre 300 fotografie di viaggio che vivacizzano un’atipica narrazione cicloturistica, questo libro è rivolto a chiunque accetti l’ipotesi di mettere in discussione ciò che sta entro il palmo del proprio naso, meglio se in funzione di andarvi oltre.

L'appuntamento, che si terrà come sempre presso la sala Tiboldo del centro culturale La Gramigna di via Piave 3, è ad ingresso libero. Giovedì 1° novembre la rassegna ideata dal sindaco Fabrizio Biolé avrà un pausa corrispondente alla giornata festiva, per riprendere regolarmente giovedi 8 novembre, quando festeggerà un anno e mezzo di programmazione.