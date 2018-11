Nutella Cafè in centro a New York, per Alba e Langhe un motivo in più di orgoglio

BRUNO MURIALDO - Ed ecco che la Ferrero, come la grande moda italiana, prende il posto che gli conviene e apre un Nutella Cafè, il secondo dopo Chicago, in una delle zone più importanti di New York, al 116 University Place 13th Street, a due passi da Union Square.

Da oggi in poi si potrà guastare la Nutella in mille modi, la crema di nocciola e cioccolato più famosa al mondo entrata oramai a far parte dei prodotti di classe degli americani. Un made in Italy del gusto e dell’aroma, una chicca che il grande maestro Michele Ferrero ha donato a questa terra.

La Nutella è la figlia dei langhetti, una magia che nasce dalla fantasia e dai grandi prodotti che gli uomini di Langa hanno coltivato con amore e discrezione. Gli albesi di passaggio a New York avranno un motivo in più per essere orgogliosi dei suoi luoghi e della sua gente".

Bruno Murialdo