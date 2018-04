Nuovo ospedale a Fossano: "Trasformiamo un problema in un'opportunità"

Riceviamo dal Comune di Fossano (Cuneo) e pubblichiamo: "L’Amministrazione comunale chiede un incontro con l’assessore Saitta e le parti per impostare insieme un percorso che possa dare una risposta non solo giudiziaria alla vertenza tra Iris e Regione Piemonte.

Abbiamo colto positivamente le parole di Saitta a seguito dell’interrogazione del consigliere Campo: "La Regione avvierà un processo di valorizzazione in accordo con il Comune di Fossano. Questo permetterà alla Regione e all’Asl Cn1 di intraprendere il percorso di utilizzo dell’area".

Fermo restando che secondo noi l’area dovrà avere una destinazione pubblica e socio/sanitaria, crediamo che ci siano i margini per impostare un nuovo progetto e trasformare questa problematica che si trascina da troppo tempo in un’opportunità per gli interessi dei cittadini.

Anche il consigliere Graglia ha presentato nel tempo diverse interrogazioni sull’argomento e nell’ultima ci ha sollecitato direttamente: “Mi auguro di avere alleati in questa battaglia, in primis l’Amministrazione comunale”. Al riguardo, come ho avuto modo di esprimergli direttamente, è interesse di tutta la nostra comunità risolvere la situazione, quindi ogni contributo o alleato per cercare insieme soluzioni nell’interesse pubblico è ovviamente benvenuto.

In questo senso abbiamo sottolineato all'assessore Saitta la centralità di Fossano che rappresenta sicuramente un 'opportunità per servizi sanitari e/o logistici pubblici di certa ricaduta per tutta l'area del sud Piemonte".

Davide Sordella, sindaco di Fossano