Non solo vino nel rinnovato wine bar dell’Enoteca di Vignaioli Piemontesi a Castagnito

Nuova gestione del wine bar dell’Enoteca Noi Vignaioli Piemontesi di Castagnito, sulla strada tra Asti e Alba, in provincia di Cuneo: Raffaella Marchetti rileva l’attività ampliando l’offerta di ristorazione. Si avvarrà della collaborazione di Marco De Giorgis. Dagli Anni '90, l’enoteca di Vignaioli Piemontesi è una vetrina del vino e dell’eccellenza agroalimentare del Piemonte.

Entrambi i nuovi gestori hanno una lunga esperienza nel settore commerciale del vino: Raffaella, enologo, ha lavorato per 18 anni per un’importante cooperativa piemontese; Marco è stato consulente commerciale acquisti e vendite per una cooperativa e un’azienda vitivinicola. La nuova gestione inaugura venerdì 22 febbraio con un aperitivo in musica dalle 18 alle 24: un barman proporrà cocktail base vino e vermouth. Tutti i venerdì sera tornerà l’aperitivo e una cena a tema con uno chef ospite e un produttore di vino.

Situata in una posizione strategica, a Castagnito, sulla strada tra Asti e Alba, oltre alla vendita diretta di vino e prodotti tipici, l’enoteca wine bar offre un menù per il pranzo e un servizio vineria all’ora dell’aperitivo. Inoltre è possibile prenotare degustazioni guidate per gruppi, feste di compleanno o per celebrare ricorrenze, pranzi e cene di lavoro. Ampia la proposta di etichette delle cantine associate alla Vignaioli Piemontesi e nelle aziende vitivinicole del Piemonte: la scelta spazia tra 700 etichette di vino, 160 grappe, liquori e distillati, vermouth.

Accanto al vino c’è un'accurata scelta di produzioni artigianali: oltre 180 articoli tra pasta all’uovo, grissini, specialità sott’olio, confetture, olio, miele, formaggi, dolci e, in stagione, anche tartufo bianco d’Alba. L’enoteca è anche un luogo d’incontro, di confronto, di serate di degustazione a tema. Si trova in località Baraccone, in Via Alba 15. Orario apertura gennaio-agosto: martedì-sabato 10,30-19. Info e prenotazioni: +39 0173 210350, enoteca@noivignaioli.it.