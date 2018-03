Nicola Dalmasso eletto presidente della sezione Turismo di Confindustria Cuneo

Nicola Dalmasso (vicepresidente Lift spa di Limone Piemonte) è il nuovo presidente della sezione Turismo di Confindustria Cuneo, che conta 32 imprese associate. All’interno dell’associazione degli industriali della Granda, Dalmasso ricopre già la carica di rappresentante delle 13 stazioni sciistiche associate a Confindustria Cuneo proprio nella sezione Turismo – gruppo Impianti a fune e raggruppate sotto il marchio di Cuneo Neve. Nicola Dalmasso resterà in carica fino all’autunno del 2019. L’elezione è avvenuta in Confindustria Cuneo, nel corso dell’assemblea della sezione Turismo.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per questa nuova carica – afferma Dalmasso -. L’obiettivo sarà quello di porre attenzione alle problematiche del settore e di unire tutto ciò che favorisce il turismo in provincia di Cuneo, che offre tantissimo in pianura, nella Langhe e in montagna. Faremo turismo a 360° coinvolgendo anche le strutture ricettive in genere, come hotel, alberghi e ristoranti. Non dobbiamo inventarci nulla di particolare, se non sfruttare a pieno le potenzialità di ciò che già esiste. La provincia di Cuneo è una delle più importanti a livello nazionale per enogastronomia, sport invernali, cultura, arte: si tratta di valorizzare bene l’esistente e le enormi risorse che abbiamo, facendo sempre più squadra. Potenzieremo, infine, la collaborazione con tutti gli organismi provinciali e regionali attivi sul fronte turistico”.