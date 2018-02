Nella valle del Castelmagno torna l'educazione al gusto del formaggio

Un corso per "assaggiatori di formaggi" al Filatoio di Caraglio (Cuneo). E' il frutto della collaborazione tra la Fondazione Filatoio Rosso e l'associazione La Cevitou, con la "direzione" dall'Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio).

Il corso di primo livello si compone di 10 lezioni a carattere teorico e pratico e si tiene in orario serale, a partire dal 20 marzo fino al 19 aprile. La quota di partecipazione, 300 euro, comprende l'iscrizione all'Onaf (70 euro), la quota d'iscrizione al corso, il libro "La degustazione del formaggio", l'assaggio di circa 30 formaggi italiani, l'abbonamento alla rivista trimestrale "InForma" e l'esame finale, che si svolgerà il 3 maggio con l'espletamento di tre prove: scritta a quiz, pratica con valutazione di formaggi Dop e orale. Successivamente verrà stabilita la data della cerimonia d'investitura con consegna del diploma, della tessera e del distintivo.

Secondo l’Ecomuseo Terra del Castelmagno l’educazione al gusto del formaggio è necessaria in una Valle che produce il "re" dei formaggi: il Castelmagno, formaggio a pasta semidura erborinata di cui si ipotizza, attraverso fonti storiche, la produzione in forma attuale dall’anno 1000. "Con questi presupposti, in una cornice come quella del Filatoio di Caraglio, ci sentiamo di poter affermare che questo corso è un’occasione unica da non perdere", scrivono gli organizzatori.

L’Onaf, con più di 1500 soci, si occupa da oltre 25 anni di promuovere il formaggio di qualità attraverso le tecniche di degustazione ed è impegnata da sempre nella difesa delle produzioni di eccellenza e nella realizzazione di iniziative per la loro valorizzazione.

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili o, tassativamente, il 10 marzo.

Per informazioni: www.ecomuseoterradelcastelmagno - www.onaf.it