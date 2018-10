Museo del piropo, ultimi giorni per ammirare il rarissimo cristallo di Martiniana Po

Domenica 28 ottobre sarà l’ultimo giorno di apertura di questa stagione per il Museo del piropo di Martiniana Po, nel Saluzzese, in provincia di Cuneo. L’esposizione è dedicata al rarissimo cristallo parente dei granati, noto in pochissimi siti al mondo e presente in grande quantità nei dintorni montuosi di Martiniana Po.

Il museo è aperto tutte le domeniche da marzo a ottobre in orario 14.30-18.30, e l’ingresso è gratuito. Dopo la fine di ottobre, il Museo del Piropo di Martiniana Po resterà quindi chiuso fino a inizio marzo 2019.

Già chiusi al termine della stagione estiva il Centro Visite Alevè di Casteldelfino e il Centro Visite di Pian del Re a Crissolo, resta invece aperto e visitabile tutto l’anno il quarto museo del Parco del Monviso, quello dedicato al Fiume Po che si trova a Revello. Ogni domenica, dalle 14.30 alle 18.30, è possibile scoprire i diorami che illustrano i vari ambienti del Parco, per un incontro ravvicinato con gli animali che vivono nell'area protetta.

Resta invariata la possibilità durante tutto l'anno di visite in tutti i musei per scuole e gruppi organizzati, previo accordo con gli uffici del Parco (0175-46505 e didattica@parcomonviso.eu).