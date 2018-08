Moto finisce in una scarpata nell'entroterra imperiese, muore 32enne di Piobesi d'Alba

E' originario di Piobesi d'Alba (provincia di Cuneo) il motociclista di 32 anni morto in un incidente stradale a bordo della sua moto nella "zona rossa" di Monesi di Mendatica, nell'entroterra di Imperia.

Il centauro, per cause ancora da chiarire, sarebbe finito in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo su cui viaggiava: la zona, con tratti fortemente dissestati, era stata colpita da una frana nel novembre 2016 ed era stata per questo chiusa al traffico.

A dare l’allarme i compagni che lo stavano seguendo in moto. Sul posto sono accorsi i volontari del Soccorso alpino di Ventimiglia e l'équipe medica del 118. Presenti anche i carabinieri con i vigili del fuoco.