Monviso, un alpinista è precipitato in un canalone: Soccorso alpino in azione

Dopo il salvataggio, la drammatica notizia che un altro alpinista è stato visto cadere da una cresta del Monviso (provincia di Cuneo).

Così il Soccorso alpino, impegnato da ieri pomeriggio (2 agosto) nelle operazioni di salvataggio dei due escursionisti rimasti bloccati nella nebbia a 3600 metri di altitudine, ora starebbe tentando con l'elicottero di raggiungere il canalone Calcino, proprio il punto in cui un uomo sarebbe stato visto cadere.

I due alpinisti raggiunti in mattinata avevano bivaccato in quota, poi avevano continuato la salita alle prime luci dell'alba. Ma, mentre uno ha proseguito in vetta dove è stato recuperato, l'altro ha iniziato autonomamente la discesa. L'ipotesi è che l'uomo visto precipitare possa essere uno dei due alpinisti.