MONFORTE/ Il re dei vini protagonista su Rai Uno a "Buono a sapersi"

“Buono a sapersi”, il programma di cucina condotto da Elisa Isoardi, arriva su Rai Uno domani (venerdì 11 maggio) alle 11,05 con una puntata speciale interamente dedicata al mondo del vino, in cui non mancherà la partecipazione di un'eccellenza delle Langhe: il Barolo.

Se si parla di vino non si può tralasciare la provincia cuneese che vanta alcuni dei migliori produttori vinicoli a livello mondiale. Durante l'episodio si parlerà della coltivazione dell'uva, della sua fermentazione, fino a capire quali siano i suoi più gustosi abbinamenti culinari.

L'antica bevanda, però, non è solo un toccasana per lo spirito, ma ha anche propietà benefiche per il nostro corpo; infatti il dr. Massimo Guerrini farà un intervento per spiegare come i polifenoli contenuti nel vino siano in grado di prevenire le patologie cardiovascolari.

Per soddisfare le curiosità sulle eccellenze della nostra penisola verranno fatti collegamenti con Ivan Bacchi da Monforte d’Alba, in provincia Di Cuneo, e con Claudio Guerrini, per scoprire i banchi del mercato “De Bustis” di Napoli.