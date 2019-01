MONDOVI'/ "Sacra Famiglia", l'appello di Cgil perché la struttura resti un bene comune

Riceviamo da Cgil Cuneo e pubblichiamo: "In queste settimane il Servizio Sanitario Nazionale compie 40 anni, ed anche se un po' acciaccato, continua a rappresentare uno straordinario strumento per garantire a tutti l'accesso alle cure, con costi moderati per la collettività. Giampiero Dalla Zuanna, professore ordinario di Demografia presso il dipartimento di scienze statistiche dell'Università degli Studi di Padova, attraverso un suo contributo mette a confronto due sistemi sanitari molto diversi tra loro, quello italiano, dove l'attuazione del Ssn compete allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, garantendo la partecipazione dei cittadini, e quello Americano dove i principali attori sono le assicurazioni private.

Nel 1978 (anno di nascita del Ssn in Italia) l'età media della mortalità nei due Paesi era la stessa, mentre nel 2018 in Italia si muore mediamente a 82 anni mentre negli Usa a 79. In quarant'anni, l'americano medio ha perso più di 1000 giorni di vita rispetto ad un italiano medio: certamente i fattori sono tanti e molteplici ma i diversi sistemi sanitari hanno avuto un ruolo importante. Nello stesso tempo la spesa in sanità ed assistenza è incredibilmente più alta negli Usa che in Italia. Mettendo assieme spesa pubblica e spesa privata, l'Italia nel 2017 ha speso per salute ed assistenza attorno al 9% di PIL, gli Usa il 18%.

Partendo da questi spunti generali e di contesto, pensiamo che il ruolo del pubblico in materia di salute ed assistenza non solo non debba ulteriormente arretrarsi, ma anzi c'è bisogno di una nuova e più forte scelta del pubblico per il pubblico. Unico strumento questo, assieme ad una più equa redistribuzione della ricchezza prodotta ed una tassazione progressiva, per permettere di uscire da una crisi che anche nel nostro Paese ha nei fatti impoverito sempre di più le fasce più deboli.

In tal senso non possiamo che salutare positivamente la presa di posizione del presidente del Consiglio di Amministrazione del Sacra Famiglia che in qualità di parte pubblica si "schiera" apertamente per il mantenimento del status pubblico della struttura, per la visione strategica che il pubblico deve mantenere in tema di assistenza, per la valorizzazione del lavoro e dei diritti e contro la sua svalutazione. Purtroppo questo però, seppur positivo, non è sufficiente. La scelta pubblica deve essere supportata da investimenti e risorse, altrimenti il rischio è comunque quello di una “vittoria di Pirro” dove gli equilibri economici di sostenibilità rischiano di scaricarsi sui diritti dei lavoratori e sull'assistenza stessa.

Il Cda, anche dopo l'ultimo incontro con lavoratrici e lavoratori, risulta essere “spaccato” e comunque a maggioranza contro quanto previsto dalla legge regionale che con “i numeri” previsti dal Sacra Famiglia presuppone la trasformazione in azienda pubblica. Una responsabilità quella che potrebbero prendere alcuni dei membri del Cda, “ideologica” e contraria a quel “bene comune” e che quindi noi non possiamo che avversare. Per fare in modo che ciò cambi, che cambino gli equilibri e che possa prevalere la scelta di quel pubblico capace di mettere in prima linea la tutela della persona, orientando e scegliendo anche la destinazione delle risorse, c'è bisogno di scegliere da che parte stare!

Un appello, il nostro, ad associazioni, partiti e movimenti politici, sindacati, amministratori, cittadinanza per l'organizzazione di un momento di incontro, di mobilitazione e lotta, di richiesta, da pensare insieme a Mondovì e per Mondovì, con un momento conclusivo davanti a quello che è per sua natura il punto più alto dell'amministrazione pubblica a livello locale. Davanti al Comune di Mondovì!

E' importante che nei prossimi 40 anni i finanziamenti e l'organizzazione dei servizi siano adeguati all'invecchiamento della popolazione, ai formidabili mutamenti della tecnologia, della farmacologia e della cultura della salute, ed è ancora più importante che i tentativi di smantellare i principi universalistici e solidaristici degli stessi vengano respinti con determinazione, lungimiranza e coraggio: dei cittadini che devono pretendere servizi all'altezza, e degli amministratori della cosa pubblica che devono scegliere di investire su questi servizi, per evitare che quella che oggi possa essere una scelta giusta domani venga modificata perché inevitabile!".

La Segreteria Provinciale Fp Cgil di Cuneo