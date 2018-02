Mondovì, Belvedere tricolore per il "Giorno del ricordo"

In occasione del "Giorno del ricordo", che ricorre il 10 febbraio di ogni anno e che fu istituito dal Parlamento con legge del 2004 per ricordare i massacri delle foibe - la città di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha messo in piedi una serie di celebrazioni per sabato 10 febbraio.

Alle 10 avrà luogo la deposizione di una corona commemorativa presso il giardino della stazione ferroviaria dell'Altipiano; alle 11 è previsto un momento celebrativo nei locali dell’Antico Palazzo di Città, a Piazza, in concomitanza con la mostra, intitolata “Quando i nostri nonni erano giovani: cartoline storiche da Fiume, Istria e Dalmazia”, allestita ed organizzata in collaborazione con la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati – Comitato di Torino.

La città riproporrà, inoltre, l’illuminazione della torre del Belvedere con il faro tricolore.