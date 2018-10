Mondovì: Municipio e fontana in rosa nella notte per sostenere la ricerca sul cancro 

Ci sarà anche il palazzo comunale di Mondovì tra i monumenti e le sedi municipali che nella notte del 1° ottobre si tingeranno di rosa per sostenere la ricerca sul cancro.

La Città ha infatti aderito alla “Campagna Nastro Rosa”, promossa congiuntamente dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Un’iniziativa riconosciuta in tutto il mondo e associata alla campagna internazionale “Breast Cancer Awareness Month”, grazie alla quale il mese di ottobre è diventato simbolo per eccellenza della lotta contro il cancro al seno, che, stando ai dati forniti da Airc, in Italia colpisce ogni anno circa 50 mila donne. Il Comune di Mondovì ha dunque deciso di accogliere l’appello di Anci, che invitava i sindaci ad illuminare di rosa le facciate delle sedi municipali o i principali monumenti cittadini per sensibilizzare il più possibile la popolazione.

Nella notte del 1° ottobre sia la facciata del palazzo comunale, che la fontana “La gòj d’esse a Mondvì” verranno illuminate di rosa. «La salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale – commenta il sindaco, Paolo Adriano –, per questo, come Amministrazione comunale, abbiamo deciso di accogliere l’invito di Anci e Airc a lavorare insieme per la sensibilizzazione dei cittadini su un tema di grande rilevanza».