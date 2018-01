"Mio padre a 90 anni derubato in casa e deriso dai ladri a Roccasparvera"

Riceviamo da Guido Olivero e pubblichiamo: "Mio padre ha quasi 90 anni. Con un udito ormai consumato dal tempo, vive consapevolmente in solitudine a Roccasparvera, piccolo paese della Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo. La sera del 22 novembre scorso ha ricevuto una prima visita, non gradita.

Verso le 17,30, all’imbrunire, un "signore" distinto, senza chiedere permesso, si è introdotto nella cucina surriscaldata di casa. Mio padre dinnanzi al televisore, che girava a tutto volume, si è spaventato un po’. Il "signore" gli ha detto che era un funzionario di banca ed era venuto a controllare le banconote, perché erano tutte false e occorreva immediatamente verificarle. Mio padre, con l’ardore di un tempo, gli ha risposto che la banca, se avesse avuto bisogno, gli avrebbe telefonato, e che comunque a quell’ora i funzionari di banca avevano altro da fare che andare a casa sua a controllare i suoi pochi soldi.

L’indesiderato si è irrigidito, ha arretrato e, prima di andarsene, ha detto a mio padre che sarebbe tornato. Così è capitato. Infatti, ieri sera (2 gennaio 2018), altri ingrati hanno fatto visita al mio anziano e indifeso padre. In tre, forse quattro, nella prima serata gli hanno rubato tutto. Hanno passato in rassegna tutta la casa, le stanze, i ripostigli. Mio padre dinnanzi al televisore a tutto volume, nella solita cucina surriscaldata, non si è accorto di quasi nulla. Quasi perché casualmente, uscendo dalla cucina, senza un preciso motivo, ha incontrato due sgraditi nel cortile che gli hanno detto che erano carabinieri e che erano venuti a casa sua perché c’era stato un furto.

Mio padre, con tanta flemma nelle gambe e con un filo di voce confusa nell’amarezza di non poter far nulla, ha detto loro che non erano carabinieri e con lo spento ardore di un tempo, raggiunta la campana sorvegliante d’ingresso, con le poche forze rimaste, l'ha suonata a lungo. Sforzi inutili. Con calma i ladri lo hanno deriso e, indisturbati, se ne sono andati. Arrivato poco dopo l’ho trovato confuso, smarrito e con una tristissima lacrima in fondo agli occhi azzurri. L’unica cosa che mi ha detto è stata: "Perché? Perché se la prendono con i vecchi...".

Guido, suo figlio