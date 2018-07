Ministro, da Cuneo mettiamo nelle sue mani antichi e nuovi crucci di strade e ferrovie

"Abbiamo incontrato in via informale il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli per un focus sulle principali questioni della provincia di Cuneo che da anni stiamo attentamente seguendo a tutti i livelli. Questa attività ha già portato ad una chiara presa di posizione del Ministero circa la tangenziale di Fossano, in una lettera inviata in occasione del Consiglio comunale aperto a Fossano del 27 giugno.

Si è parlato principalmente di A33 Asti-Cuneo con l’obiettivo di giungere finalmente al completamento di un’opera viaria di scorrimento veloce tanto a lungo attesa dalla nostra provincia. Si é chiarito in maniera netta il quadro generale dell’opera e le problematiche inerenti l'ormai famoso Lotto II.6, tra Alba e Cherasco. Nel corso dell’incontro si è anche cominciato a parlare della questione del Tenda bis e del connesso tema della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Nizza, con una forte attenzione alla necessità di ricostruire un dialogo costruttivo e credibile con la controparte francese nella conferenza intergovernativa delle Alpi del Sud, perché non basterà riaprire un cantiere o far viaggiare qualche treno per risolvere tutte le questioni che sono andate a susseguirsi in quella cruciale parte di territorio transfrontaliero.

Non é ancora il momento di annunciare date, cantieri e opere connesse perché le questioni aperte lasciate in eredità dalla precedente legislatura sono parecchie e vanno affrontate con cura. L’obiettivo é quello di costruire un’interazione molto più fattiva rispetto al passato tra lo Stato ed il territorio cuneese, con sindaci ed amministratori, nel rispetto di tutti i ruoli e responsabilità, ma anche nella forte convinzione di non voler ripetere gli errori del passato che hanno portato troppe infrastrutture fondamentali per il nostro territorio ad incagliarsi".

Fabiana Dadone, deputato M5S

Mauro Campo, consigliere regionale M5S Piemonte