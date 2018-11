Migrazioni: attraggono gli stormi di gru vocianti che solcano i cieli della provincia di Cuneo

ALICE MARINI - E’ sicuramente uno degli spettacoli naturali più belli ed interessanti da osservare quello della migrazione delle Gru nei cieli del Nord Italia. Novembre è il mese scelto dagli eleganti veleggiatori, meglio note alla scienza come Gru cenerine o eurasiatiche, per spostarsi dalle regioni del Nord Europa verso climi più miti dove trascorrere l’inverno. Africa (orientale e occidentale), Spagna e Francia meridionale sono le principali mete degli stormi vocianti che da alcuni giorni solcano i cieli del Cuneese, suscitando meraviglia in tutti gli osservatori.

Fortunati quelli che hanno potuto vederle e anche sentirle. Sì, perché il loro "canto" non è cosa di tutti i giorni, soprattutto nelle nostre zone. La Lipu di Cuneo dice di averne osservate dal suo Giardino Naturale in viale degli Angeli almeno 300, il cui passaggio sarebbe durato diversi minuti. E' incredibile che dal Filatoio di Caraglio che sta ospitando la mostra "Le fil du monde. Migrazioni e identità" si sia potuto ammirare questo fenomeno migratorio. Che sia stata proprio la mostra a richiamarle?

Alice Marini