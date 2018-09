Migliaia di studenti si danno appuntamento a Savigliano per "pulire il mondo" dai rifiuti

Su proposta della Consulta Ecologica, l’assessorato all’Ambiente e l’Ufficio Tutela Ambientale hanno iscritto il Comune di Savigliano, in provincia di Cuneo, all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”, edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberati dai rifiuti e dall'incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo.

A Savigliano, venerdì 28 settembre alle 9, in contemporanea con altre migliaia città del mondo, si raduneranno al parco Graneris un migliaio di bambini e ragazzi delle scuole cittadine, che si spargeranno per tutta la città a raccogliere tutti i rifiuti abbandonati per le vie e nei giardini. Nel loro impegno saranno accompagnati dai professori, dai volontari della Consulta Ecologica e della Protezione civile, nonché da rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Hanno aderito alla manifestazione l’I.C. Santorre di Santarosa, l’I.C. Papa Giovanni XXIII e l’I.I.S. Cravetta-Marconi. Quest’ultimo, oltre a partecipare alla raccolta rifiuti, organizzerà una mattinata di discussione sui temi ambientali per i ragazzi delle classi prime. Contemporaneamente, il corso di grafica darà sfogo alla sua creatività nell’elaborare il nuovo logo della Consulta Ecologica. Hanno sponsorizzato la manifestazione il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (Csea), responsabile della gestione dell’appalto di raccolta rifiuti dell’area Fossano-Saluzzo-Savigliano, che ha coperto le spese di iscrizione all’iniziativa di Legambiente, e il Conad, che fornirà l’attrezzatura per raccogliere i rifiuti.

A conclusione della giornata, alle 21, tutta la cittadinanza sarà invitata al Cinema Aurora per assistere alla proiezione della pellicola di Roberto Cavallo “Immondezza” per la regia di Mimmo Calopresti. Alla serata, ad ingresso libero, parteciperà anche l’autore.