Maxi campagna contro i “furbetti” che non pagano il biglietto sui treni in provincia di Cuneo

22.200 viaggiatori, 132 treni regionali controllati con verifiche a terra e a bordo, 763 passeggeri sanzionati e più di 1.300 allontanati prima di salire sul treno perché non in regola.

Sono questi i numeri dell’ultima campagna antievasione condotta questa settimana da Trenitalia Piemonte e Protezione Aziendale, con il supporto di un team nazionale di controllori. Una lotta senza tregua contro i “furbetti” per recuperare risorse e migliorare la qualità del viaggio di chi rispetta le regole.

I controlli, eseguiti anche con la collaborazione della Polizia ferroviaria, si sono concentrati sui treni e delle linee Torino-Milano, Modane/Susa-Torino, Torino-Genova, Santhià-Biella-Novara, Torino-Pinerolo, Torino-(Carmagnola-Bra) - Fossano-Cuneo-Savona e Chivasso-Ivrea, negli orari più a rischio evasione.

L’azione dei pool, costituiti da più persone, oltre a consentire il recupero di risorse finanziarie a beneficio della stragrande maggioranza dei viaggiatori che rispetta le regole, contribuisce a contrastare le aggressioni al personale.

Comprare un biglietto ferroviario è sempre più facile e veloce. Solo in Piemonte, oltre ai canali di vendita diretta, sono 169 le emettitrici automatiche che consentono l’acquisto di tutti i titoli di viaggio, dalla corsa semplice all’abbonamento, su ogni categoria di treno, dal Regionale alle Frecce che si aggiungono ai 7768 punti vendita autorizzati da Trenitalia alla vendita.

Non solo. I biglietti per viaggi con treni regionali, al pari di quelli per le Frecce, si possono acquistare anche on line dal sito www.trenitalia.com o tramite l’applicazione Trenitalia direttamente da smartphone e tablet con pochi rapidi passaggi fino a cinque minuti prima della partenza. Mostrando al personale di controllo il file ricevuto, non sarà nemmeno indispensabile stamparli.