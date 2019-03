MANTA/ "Ti racconto il Castello": domenica si scoprono moda e motti di corte

Il Castello della Manta a Manta (CN), bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, propone un percorso di visita curioso alla scoperta delle moda e dei motti di un’epoca passata.

Nello speciale percorso di visita di “Ti racconto il Castello: moda e motti”, in programma domenica 17 marzo 2019 alle ore 11, 15 e alle 16.30, si scopriranno gli accessori, gli abiti, i copricapo che i personaggi, affrescati nella quattrocentesca Sala Baronale, indossano.

La “moda”, infatti, è nata proprio nel Medioevo, quando l'abito comincia a essere rappresentativo dello status di una persona. Ecco allora le tuniche con le larghe maniche che coprivano anche le mani, le colorate sopravvesti, i lunghi mantelli con cappuccio, i vezzosi copricapo e le scarpe con la punta all'insù.

La visita continuerà nella Chiesa di Santa Maria del Rosario e negli appartamenti del Cinquecento dove, alzando lo sguardo alla volta della Sala delle Grottesche, si potranno leggere i "motti equivoci", giochi di parole, un passatempo in voga tra i signori dell'epoca.

Cosa svelano gli antichi detti Sat rodere folia nobis, abbinato alla rappresentazione della virtù della continentia, oppure Ex acuto melli oris dulce do, legato al concetto degli opposti? I narratori del FAI condurranno il visitatore alla scoperta di queste e altre curiosità, in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Giorni e orari: domenica 17 marzo 2019 - ore 11 - 15 – 16.30

Costo del biglietto:

Intero: 11 €; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: 5 €; Bambini (da 0 a 5 anni): gratuito; Ridotto (da 6 a 18 anni): 5 €

