Il ricordo di Belgrano: medico, ex sindaco di Magliano e compagno di tante battaglie di civiltà

"Ciao Edoardo, ci hai lasciati in questo mese d'agosto quando la nostra provincia è ancora in un periodo di chiusure per le vacanze estive. Oggi, a Magliano Alpi (Cuneo), tuo paese adottivo dove hai scelto di vivere con Anna e con i tuoi figli Francesco e Margherita, ci sono tanti tuoi concittadini e tanti amici che hanno voluto essere presenti per ricordare il medico, il sindaco e amministratore, il compagno e l'amico.

Voglio ricordarti come compagno e amico di tante battaglie di civiltà. La presenza dei tuoi concittadini ne è un esempio. Hai saputo coinvolgere e aggregare i tuoi vicini di casa e una parte importante della popolazione nelle tue lotte per la salute pubblica e hai risvegliato le coscienze di tante persone sui diritti e i doveri di ogni cittadino. Diritti sanciti dalla Costituzione italiana nata dalla Resistenza, diritti inviolabili dell'uomo e doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Tu con il tuo esempio hai dato pari dignità ai tuoi amici e a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e di stimarti. I tuoi ideali di libertà, di democrazia e di giustizia sociale li hai condivisi senza distinzione di razza, sesso e opinioni politiche e religiose. Hai accolto e ospitato nella tua casa amici che avevano bisogno di assistenza, il tuo ruolo professionale di medico era rivolto all'uomo come essere umano e il tuo tempolo hai dedicato con disponibilità agli altri dando concretezza alla parola uguaglianza, fraternità e solidarietà.

Grazie Edoardo della tua amicizia, di quando a volte sei vento a curarci a casa nostra. Grazie del tuo coraggio e del tuo ottimismo, della tua simpatia ed empatia, abbiamo avuto la fortuna di condividere insieme a te momenti belli e piacevoli della vita. Ad Anna, a Francesco e a Margherita un augurio: "Siate fieri di vostro padre e compagno di vita, sappiate che la sua vita non è stata vana!".

Così Ughetta Biancotto, presidente Anpi provincia di Cuneo, ha ricordato l'ex sindaco di Magliano Alpi Edoardo Belgrano