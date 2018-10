Maddalena, fermato "passeur" con 9 fra pakistani e indiani a bordo diretti in Francia

Riceviamo dalla Polizia di frontiera di Limone (Cuneo) e pubblichiamo: "Sempre più mirata nell’ambito dell’ampio programma finalizzato alla prevenzione, controllo e repressione dell’immigrazione clandestina, è l’attenzione volta al contrasto del crescente fenomeno dei "passeur": elementi senza scrupoli appartenenti alla malavita nostrana ed extracomunitaria che, dietro lauti compensi in danaro, trasportano migranti spesso in condizioni disumane, oltre il confine italiano.

In seguito alle direttive impartite dal direttore interregionale della prima Zona di frontiera di Torino e del questore di Cuneo, fortemente sollecitate a livello centrale dalla direzione dell’immigrazione e delle frontiere, sono stati incrementati i controlli lungo tutte le tratte di confine con la Francia, istituendo pattugliamenti congiunti con la Paf (Police nationale française) lungo la linea confinaria. Una di queste operazioni ha consentito alla polizia di frontiera di Limone Piemonte diretta dal dott. Martino Santacroce, unitamente alla Paf e la Gendarmerie, di identificare e catturare un cittadino italiano colto proprio nell’esercizio di questa attività illegale. Il trafficante di uomini è un trentenne di origini marchigiane che, a bordo di un furgone, nel cuore della notte, trasportava 9 migranti di origini pakistane e indiane in territorio francese attraverso il colle della Maddalena.

Il piano del malfattore, però, non ha funzionato: proprio sulla linea di confine, in territorio francese, incontrava il dispositivo di controllo, forzandolo e dandosi alla fuga in direzione Barcellonette. Il suo viaggio è terminato ben presto, dopo l’inseguimento delle forze di polizia che lo bloccavano e lo arrestavano in territorio francese, per poi condurlo presso la caserma della Gendarmerie di Barcelonette. Il passeur è stato arrestato in flagranza di reato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con l’aggiunta dell’aggravante a causa delle condizioni disumane in cui versavano i 9 trasportati, mentre questi ultimi venivano trasferiti presso la Questura di Cuneo per gli adempimenti amministrativi a loro carico in merito alla posizione giuridica sul territorio dello Stato".