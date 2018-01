Luoghi d'arte sacra aperti con un "click": la diocesi di Mondovì è la prima a provarci

In Italia sono molti i beni culturali ecclesiastici di particolare interesse storico artistico. La cura delle comunità ha permesso la loro conservazione nel tempo e la preziosa collaborazione dei volontari culturali ne garantisce la fruibilità.

Per offrire un'opportunità in più di accesso alle tante testimonianze d’arte sacra diffuse sul territorio, la Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta e la Fondazione Crt, ideatrici del progetto “Città e Cattedrali”, hanno deciso di avviare una sperimentazione per l’apertura automatizzata di due beni pilota: la cappella di San Bernardo di Aosta a Piozzo in provincia di Cuneo (Diocesi di Mondovì) e la Cappella di San Sebastiano a Giaveno (Diocesi di Torino).

Giovedì 1° febbraio, alle 11, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, il delegato per i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese mons. Derio Olivero e il direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali Ecclesiastici don Valerio Pennasso presenteranno la prima apertura automatizzata dei beni culturali ecclesiastici in Italia. Dal portale www.cittaecattedrali.it sarà possibile prima identificarsi e prenotare la visita. Dopo aver scaricato un’applicazione per Ios e Android sul proprio smartphone si potrà quindi accedere alle Cappelle.

Il visitatore davanti all’edificio inquadrerà un codice "Qr" e sarà identificato tramite l’applicazione e la georeferenziazione. Si aprirà automaticamente una porta dotata di maniglione antipanico e rallentatore di chiusura. Accedendo all’interno, troverà un meccanismo multimediale che, dopo aver esercitato un’opzione tramite una pulsantiera per scegliere una lingua tra le quattro presenti, inizierà la narrazione storico-artistico-devozionale. La narrazione sarà valorizzata, oltre che dalla voce narrante, anche dalle luci mobili di un sistema di micro proiettori. Alla fine, quando il visitatore lascerà l’edificio, la porta si chiuderà automaticamente.

Un sistema di controllo rileverà le persone presenti all’interno del luogo verificandone il numero rispetto alla prenotazione, memorizzerà l’immagine delle facce per la sicurezza e la protezione del bene e, con un sistema di sensoristica, saranno veicolate ad un server centrale i dati sulla temperatura, l’umidità e le vibrazioni sismiche oltre a individuare, tramite confronto di immagini incrementali, eventuali vandalismi o modifiche dell’affresco, allarmando in quel caso i referenti per la custodia. Il portale sarà il fulcro informativo, identificativo e comunicativo del progetto che entro l’anno sarà accessibile dai visitatori.

La sperimentazione è realizzata dall’agenzia di comunicazione digitale Showbyte di Torino in collaborazione con Intelligentia, società specializzata in informatica aerospaziale e automazione industriale, per la sensoristica e la trasmissione dati.

Il sistema di Città e Cattedrali attualmente si articola in 500 luoghi aperti, 15 itinerari, 16 tematismi artistici, 9 categorie architettoniche, ed è animato da oltre 1000 volontari diocesani (a cui si aggiungono più di 1.000 volontari delle associazioni laiche).