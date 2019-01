Ludovico Einaudi ad Alba, subito tutto esaurito: l'artista suonerà anche la sera del 15 marzo

In poche ore di vendita al botteghino e altrettante online si è giunti al tutto esaurito per il concerto di Ludovico Einaudi, che si terrà al Teatro Sociale di Alba (Cuneo) giovedì 14 marzo. L'evento è organizzato da Ponderosamusic&art in collaborazione con il Teatro Sociale di Alba. Per soddisfare le tantissime richieste di chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto, l’artista ha aggiunto una seconda data venerdì 15 marzo, sempre alle 21.

“Un vero successo che vede ancora una volta il nostro teatro sede di eventi prestigiosi ed importanti – commenta l’assessore alla Cultura e Turismo Fabio Tripaldi -. Siamo molto contenti che Ludovico Einaudi abbia aggiunto una seconda data nella nostra città: in questo modo daremo l’opportunità ad altri 900 appassionati di vivere l’emozione di un grande concerto e di godere dello spettacolo delle due sale del Sociale aperte contemporaneamente”.

La vendita dei biglietti sarà aperta venerdì 25 gennaio alle 12 solo on line sul sito www.ticketone.it. I prezzi dei biglietti rimangono invariati:

Sala "Michelangelo Abbado"



Platea: 45 euro + 6 euro prevendita

Platea visibilità limitata: 35 euro + 5 euro prevendita

Galleria: 35 euro + 5 euro prevendita

Sala "Marianna Torta Morolin"



Platea: 45 euro + 6 euro prevendita

Palchi visibilità limitata 35 euro + 5 euro prevendita

Palchi: 35 euro + 5 euro prevendita

Loggione: 35 euro + 5 euro prevendita