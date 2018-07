LIMONE/ Venerdì sera note classiche con il Quartetto Effe al teatro della Confraternita

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Limone Classica”, la stagione concertistica che il Comune di Limone Piemonte propone ormai da alcuni anni, diretta da Angelo Vinai e dedicata alla memoria del Maestro Giovanni Mosca.

Venerdì 3 agosto alle 21.15 il Teatro Alla Confraternita ospiterà il Quartetto Effe, un ensemble tutto al femminile nato dall’intento di quattro giovani musiciste di proporre ed unire la loro individuale esperienza musicale e professionale acquisita a livello nazionale ed internazionale.

Elena Casottana (violino), Anna Nenasheva (violino), Annarita Crescente (violino e viola) e Luisa Franchin (violoncello) accompagneranno gli spettatori in un viaggio nella musica classica attraverso i brani più celebri dei grandi compositori. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica 5 agosto, invece, via XX Settembre sarà addobbata a festa per le celebrazioni della Carera Granda, tradizionale appuntamento dell’estate limonese.

A partire dalle 10 la strada si animerà con canti e balli popolari e con degustazioni di prodotti tipici della zona. Dalle 15 sarà animazione per grandi e piccini, con i tornei di calcio e volley al campetto sportivo e la caccia al tesoro per le vie del centro storico. Alle 16 truccabimbi e cortili animati dagli spaventapasseri. Alle 19.30 grande polentata nella tavola allestita lungo la via, a cui seguirà l’estrazione dei premi della lotteria e una serata danzante con courente e balet.

Di seguito i prossimi appuntamenti del calendario delle manifestazioni estive di Limone.

Giovedì 2 agosto la scrittrice Isabella Garavagno presenta il suo terzo romanzo "Vite accanto" edito da Araba Fenice: una storia di famiglia, di amore, di passione, di dolori sullo sfondo della Racconigi del '900, tra gli anni della Belle Époque, la guerra di Libia, il Fascismo, la Liberazione, il secondo Dopoguerra. Alle 17.30 presso la biblioteca civica, ingresso libero.

Alle 21.15 per la rassegna “Un'estate in liscio serata danzante in Piazza San Sebastiano. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'anfiteatro delle scuole elementari.

Venerdì 3 agosto alle 17.30 le sale della biblioteca civica ospiteranno un incontro musicale con Elia Bertolazzi. L’etnomusicologo e musicista terrà la conferenza “Dai tango di Carlos Gardel alla canzone di Domenico Modugno”: un viaggio nella storia della musica, dal Sudamerica all’Europa. Ingresso libero.

Sabato 4 agosto al pomeriggio doppio appuntamento sportivo. Alle 17 partiranno dalla Piazza del Municipio gli atleti della Via dei lupi, ultratrail dedicato ai runner esperti che affronteranno un percorso di 11.400 chilometri e 660 metri di dislivello positivo. Alle 17.05, invece, avrà inizio la Stralimone, manifestazione podistica non competitiva aperta

a tutti, lungo un tracciato di 6 chilometri sui sentieri limonesi.

A Limonetto per tutta la giornata le vie del centro ospiteranno il Mercato dell'artigianato e del collezionismo.

Alle 16.30 nelle sale della biblioteca civica lettura per bambini dai 4 ai 7 anni. Ingresso libero.

In serata alle 21.15 in Piazza del Municipio grande tributo a Vasco Rossi con la Combricola del Blasco.

Per aggiornamenti sul calendario delle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).