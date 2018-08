Limone, martedì a mezzogiorno emozioni jazz al Lago Terrasole

Ad anticipare la grande festa di mezza estate saranno Frederic Viale e l’Emanuele Cisi Jazz quartet, protagonisti di uno spettacolare concerto d'alta quota che martedì 14 agosto emozionerà il pubblico nello splendido scenario del Lago Terrasole, a 1.750 metri di altitudine.

Il senso dello swing, insieme alla malinconia del blues, faranno da filo conduttore del secondo appuntamento della rassegna musicale “Note d'acqua”, in programma alle 12 e comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Frederic Viale, fisarmonicista jazz con origini limonesi, presenterà brani originali e celebri standard jazz insieme al quartetto guidato da Emanuele Cisi, sassofonista torinese di buona fama europea, e composto dal batterista Luca Santaniello, dal trombonista Humberto Amesquita e dal contrabbassista Marco Micheli.

Il 15 agosto le vie del centro storico saranno animate per tutto il pomeriggio dall'energia della street band cuneese Prismabanda, che uniscono alla musica dal vivo, coreografie, giocoleria e gag teatrali.

In serata, invece, ci sarà una doppia esibizione: in Piazza San Sebastiano alle 20.30 il concerto del Duo acustico che interpreterà i maggiori successi della musica femminile italiana ed internazionale. Alle 21 in Piazza del Municipio grande Tributo ai Nomadi dei Controvento: i successi della band più longeva della storia della musica italiana saranno accompagnati dai messaggi di solidarietà dell'Associazione Arca Solidale Onlus, che accoglie bambini provenienti dalla Bielorussia.

Tra gli altri appuntamenti da segnalare, lunedì 13 agosto 2018 alle 21 al Teatro Alla Confraternita la presentazione del diario del compianto Don Francesco Brondello “In alto e in avanti”, edito da Primalpe.

Giovedì 16 agosto alle 21 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si terrà il concerto spirituale a cura dell'organista Silvano Rodi.

Per aggiornamenti sul calendario delle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).

(Foto SimoneMondinoPhotographer)