Ligure disperso nella conca di Prato Nevoso ritrovato disorientato che vagava tra i palazzi

Si sono concluse intorno alle 21 le ricerche di un uomo di 40 anni proveniente dalla Liguria che, in un momento di disorientamento, verso le ore 16,30, ha perso contatto con i familiari con cui stava trascorrendo una giornata sulla neve, e si è perso tra la folla nella conca di Prato Nevoso (Frabosa Sottana).

Immediato l’allarme alla Polizia di Stato, che opera nel comprensorio sciistico, ed al Soccorso Alpino della Stazione di Mondovì, prontamente mobilitatisi con una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, oltre 40 gli operatori sul posto che hanno iniziato a battere le zone dove la persona in difficoltà potesse trovarsi.

Dopo oltre due ore di ricerca, mentre si stava per far operare un cane molecolare del S.A.S.P. capace di seguire le molecole di odore lasciate in seguito al passaggio in un luogo, il disperso è stato rinvenuto in una zona a monte e distante dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta, tra dei palazzi che vagava.

E’ stato riaccompagnato dai familiari, evidentemente sollevati dal ritrovamento, con cui potrà rientrare a casa".

(Foto di repertorio)