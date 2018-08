Liberi viaggiatori di Boves: "Toccheremo 48 paesi e tutti i continenti a bordo del vecchio Toyota"

ADRIANO TOSELLI - Annunciato lo scorso novembre nella abituale serata di incontro e proiezioni all’Auditorium Borelli di Boves (Cuneo) dell’ultimo giovedì del mese, è partito l’ambizioso progetto di "giro del mondo" dei Liberi viaggiatori del Totem & Tabù con un vecchio Toyota del 1989, ultimo modello realizzato senza elettronica, reso ancora più semplice nella meccanica e rinforzato nel telaio, sistemato a cura dell’officina beinettese Ricci.

La partenza simbolica è stata preceduta da una cena ricca ed elegante in piazza Borelli tra gli oltre 60 partecipanti. Il primo equipaggio, con i bovesani Roberto Cerato ed Ezio Enrici, è attualmente impegnato nella tappa introduttiva verso la evocativa Samarcanda, nel cuore dell’Asia. Si prevede che tale percorso durerà quaranta giorni. Il percorso successivo porterà l'altro equipaggio, sempre di quattro persone, a Dacca, in Bangladesh, passando nel Tibet cinese (trenta giorni ipotizzati). Alla fine saranno toccati, in quattro anni, quarantotto paesi, tutti i continenti con tappe di circa due mesi.

Nel primo giorno di festa patronale di San Bartolomeo, la nuova stagione di serate è cominciata sotto il «Pelerìn», la tettoia pubblica di piazza Dell’Olmo, con «To Est», «Verso Est», i quarantamila chilometri in moto del grande viaggiatore Franco Ballatore e di suo compagno d’avventura, dall’Italia alla Thailandia. Durante la serata c'è stato un collegamento via Skype con l’equipaggio del Toyota, ormai arrivato, senza problemi od intoppi, in perfetta tabella di marcia, nel cuore di Istanbul. Nella prossima serata, l’ultimo giovedì di settembre, vi sarà altro tentativo di collegamento.

Adriano Toselli