Langhe-Matera-Emirati Arabi: è di nuovo asta mondiale del favoloso tartufo bianco

C'è grande attesa per l'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba, giunta quest'anno alla 19esima edizione, che si terrà domenica 11 novembre nella cornice austera ed incantevole del castello di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, inserito dal 2014 tra i siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità tutelati dall'Unesco. Grazie all’organizzazione da parte dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e con il principale supporto della Regione Piemonte, i nobili spazi del maniero appartenuto al grande statista piemontese Camillo Benso Conte di Cavour saranno nuovamente teatro della manifestazione legata al Tuber magnatum Pico. I riflettori internazionali si accenderanno sulla singolare competizione a finalità benefica tra gli appassionati del gusto che nel mondo apprezzano l'enogastronomia di Langhe, Roero e Monferrato, pronti a contendersi i lotti del pregiato fungo ipogeo in abbinamento ai grandi formati di Barolo e Barbaresco, grazie alla preziosa collaborazione con il Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Attenzione mediatica, dunque, sulla migliore proposta enogastronomica del nostro territorio, alla quale potranno accedere esponenti dell'alta cucina mondiale, imprenditori e filantropi, incrociando i propri rilanci per aggiudicarsi le partite più entusiasmanti delle straordinarie abbinate, tartufi e vini dal blasone più nobile. Con la sala di Grinzane Cavour, in diretta satellitare, gareggerà Hong Kong, dove l'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba può contare sul consolidato sostegno dello chef stellato Umberto Bombana. È infatti all'interno del suo ristorante "8 1/2 Otto e Mezzo Bombana" che la metropoli orientale esprimerà il proprio apprezzamento per i lotti battuti, con l'obiettivo di portare sostegno attraverso i fondi raccolti all'Istituto Mother's Choice, associazione benefica che aiuta molti bambini senza famiglia, vulnerabili ed in difficoltà, con lo scopo di dare speranza e cambiare le loro prospettive di vita.

Inoltre, dopo l'importante esperienza fatta con la città di Dubai lo scorso anno, l'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba ritornerà negli Emirati Arabi Uniti, con rilevanti novità e con l’intento di continuare a sviluppare sinergie finalizzate ad intercettare turismo internazionale d’eccellenza, interessato a visitare il nostro territorio. Per tale collegamento, collaboreranno la Camera di Commercio Italiana ivi operante dal 1999, l'Irc - International Restaurant Consulting e il Billionaire Mansion Dubai locale di proprietà di Flavio Briatore che si trova al TAJ Hotel di Dubai Business Bay. I proventi là ricavati verranno devoluti a un ente benefico attivo nella metropoli degli Emirati. Quest’anno, grazie alla consolidata collaborazione tra la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba e la Regione Basilicata, i conduttori si collegheranno anche con la città di Matera, patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco, terra di passaggio di grandi civiltà, divenuta emblema della sintesi tra arte, economia e ambiente nonché “Capitale europea della cultura 2019”, a pochi giorni dall’inizio dell’evento che la trasformerà per un anno in vetrina europea ed internazionale di un modello di sviluppo ed emersione culturale.

In sala a Grinzane, a condurre l'asta sarà la presentatrice televisiva Caterina Balivo, già volto noto di importanti trasmissioni Rai. Ad affiancarla, l’amico dell’asta Enzo Iacchetti, attore comico e presentatore, attualmente impegnato nell'edizione 2018 di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5. Non mancheranno sorprese tra gli ospiti dell’evento. Ogni edizione dell'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba celebra i migliori chef del mondo e la loro maestria nell'impiego del pregiato fungo. Quest'anno il riconoscimento di ambasciatore del tartufo bianco d'Alba nel Mondo andrà a Enrico Cerea, primogenito di Bruna e Vittorio, famiglia marchio d’eccellenza internazionale della ristorazione e dell’accoglienza. Con i quattro fratelli e la mamma, nel ristorante “Da Vittorio” tre stelle Michelin a Brusaporto, ad un passo da Bergamo, si sviluppa il concetto di tradizione lombarda e genio creativo, rappresentativo dello stile della famiglia Cerea che da oltre 50 anni traccia i nuovi orizzonti della ristorazione.



Il ricavato complessivo dell'edizione 2017 dell'asta mondiale del tartufo bianco d'Alba è stato di 370.000 euro. A Hong Kong è stato devoluto all'Istituto Mother's Choice per i bimbi orfani e le giovani mamme in difficoltà, mentre quanto raccolto a Grinzane è stato destinato in parte alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Il lotto finale, del peso complessivo di 850 grammi, è stato conquistato dalla platea cinese dal finanziere Eugene Fung di Hong Kong in diretta con gli Emirati Arabi e le Langhe, per la ragguardevole cifra di 75.000 euro.