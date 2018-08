Land art, l'arte che esalta la natura arriva a Coumboscuro fra popoli e culture d'Europa

Il Festenal, popoli e culture d’Europa, con la sua 42esima edizione dopo il giro delle Alpi iniziato a metà luglio in Friuli, arriva a Coumboscuro (provincia di Cuneo) con la sua carovana di musica, letteratura, danza e cinema. La novità di quest'anno sta nella parte di formazione dedicata alla "land art", la nuova tendenza artistica che si colloca nella natura usando elementi del paesaggio come legno, pietre, carta, foglie, fieno.

A Coumboscuro, sabato 4 agosto dalle 15 due laboratori permetteranno di sviluppare questa filosofia di esaltare, e allo stesso tempo di proteggere con il riciclaggio, la natura. Il primo è condotto da Francesco Segreti e porterà alla scoperta della “Stonne balancing”, la tecnica di costruire opere attraverso il bilanciamento e l’equilibrio delle pietre. Il secondo, tenuto da Prezzemolo, sarà incentrato sulla piegatura e l’uso della carata per costruire forme, animali oggetti.

I laboratori sono gratuiti per ogni età (prenotazione a info@coumboscuro.org – 3496774516). Alle 21, reading di racconti e poesie nelle lingue d’Europa con Gabriel Arneodo, Giulio Repetto, Petou Garron e con l’eccezionale intervento musicale del gruppo olandese Snowapple. A mezzanotte "Merendo de meso nuech – merenda di messa notte" con soma d’aj e un bicchiere di vino.

Domenica 5 agosto al Pilone di Rocca Stella (1450 metri di quota) sulla displuviale tra Coumboscuro (valle Grana) ed il vallone di Rittana (valle Stura), saranno presenti le installazioni di land art “Camminando, camminando” (titolo dello spettacolo di Angelo Branduardi, atteso a Coumboscuro il 26 agosto) realizzate da Valerio Alberto Cervelli e Francesco Segreti, poste sul passaggio delle Traversado del Roumiage 2018.

L’installazione in quota, realizzata in collaborazione con “La bruna – caseificio di montagna”, è in contemporanea con la “Festa del Chiot Rosa”, da cui dista 40 minuti a piedi. Chi sale a Rocca Stella per vedere l’istallazione, può approfittare della polentata per il pranzo e il concerto del gruppo olandese Snowapple alle 15.

Intanto, in previsione del concerto di Angelo Branduardi di domenica 26 agosto a Coumboscuro, i volontari del Roumiage stanno mettendo in sicurezza i sentieri e la segnaletica che dalla valle Stura (zone di Rittana, Valloriate, Demonte) portano a Coumboscuro. Si tratta della ripresa dei percorsi intervallivi d’incontro e scambio, in piena sintonia con il pensiero di riscoperta del “futuro antico” caro all'artista lombardo. Tutti gli itinerari saranno indicati su siti e segnaletica dedicata.

Aperte fino alla fine di agosto le seguenti rassegne espositive:

Rittana: “Natura! Un piccolo repertorio” (2 giugno / 2 settembre)

A cura di Roberto Baravalle. Espongono: Rodolfo Allasia, Corrado Ambrogio, Vesna Bursich, Alessia Clema, Coco Cano, Valter Falco, Piero Gilardi, Pier Giuseppe Imberti, Corrado Odifreddi, Marco Porta, Silvio Rosso, Santo Tomaino, Guido Vigna, Guido Villa. “Ego Bianchi e il disegno, una ragione di vita” a cura di Enrico Perotto, 37 disegni del grande artista cuneese Ego Bianchi.

“Sergio Unia, sculture” bronzi di Sergio Unia. Coumboscuro: “De pintre e de coulour” - (8 luglio / 6 agosto)

Dedicata ai pittori montanari sconosciuti delle Alpi cuneesi. Pierpaolo Giraudo di Entracque, Claudio Giordano di Vernante, Durbano Paolo “Bruso” di Frise, valle Grana. A questi si affianca la figura di Lorenzo Arneodo (1893 / 1943), padre del poeta di Coumboscuro Sergio Arneodo, le cui opere sono esposte per la prima volta. L’opera di Sergio Unia “Annunciazione” annuncia la nuova stagione d’arte per la prossima estate 2019 tra Rittana e Coumboscuro.

(Nelle foto: un esempio di land art e il gruppo olandese Snowapple)