"La Rossa per tutti": sabato 14 la Cri di Cuneo apre ai cittadini le porte della sede operativa

Tante le attività in programma come una lezione gratuita sulle manovre salvavita pediatriche l’inaugurazione dei nuovi mezzi nel pomeriggio



Una giornata a porte aperte per scoprire un lato della città che non si conosce, la Croce Rossa Italiana. “La Rossa per tutti”: questo il titolo dell’evento organizzato sabato 14 aprile dalla Cri cuneese per avvicinare i cittadini al mondo del volontariato.

Dalle 9 alle 18 potrete conoscere le persone che ogni giorno vegliano in silenzio sulla vostra salute e rispondono ai vostri bisogni. Potrete conoscere i mezzi e le attrezzature all'avanguardia che, anche grazie al vostro sostegno, vengono impiegati in caso di emergenza.

Dalle 9 alle 13 avranno luogo attività pratiche e teoriche sulla Croce Rossa per studenti delle scuole elementari e medie, alle ore 14 si terrà una lezione informativa gratuita di manovre salvavita pediatriche aperta alla cittadinanza per imparare quei semplici gesti che potrebbero salvare la vita dei più piccoli. In contemporanea i bambini si potranno intrattenere nell’area espositiva con clownerie e truccabimbi.

Alle ore 16 invece, alla presenza di autorità civili e militari, si terrà l’inaugurazione dei nuovi mezzi acquistati anche grazie al contributo della Fondazione CRT, a seguire rinfresco e saluti.

Per tutta la giornata infine, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana effettueranno gratuitamente misurazioni di glicemia e pressione.

In serata i volontari della Croce Rossa si uniranno in un momento conviviale al ristorante Real Park di Entracque dove verrà anche premiato chi da 15 e da 25 anni dedica il propri tempo libero a chi ne ha più bisogno.

Vi aspettiamo dunque sabato 14 aprile nella nostra sede operativa di piazzale della Croce Rossa Italiana, 1/C - zona campo di atletica.

Per informazioni 0171 605 705 e www.cricuneo.it